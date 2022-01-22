https://sputnik-georgia.ru/20220122/prezident-gruzii-otobrala-dvukh-kandidatov-na-post-glavy-tsik-263807793.html

Президент Грузии отобрала двух кандидатов на пост главы ЦИК

Президент Грузии отобрала двух кандидатов на пост главы ЦИК

Зурабишвили выбрала действующего главу ЦИК Георгия Каландаришвили и конституционалиста Тенгиза Тевзадзе 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T17:28+0400

2022-01-22T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвил представила парламенту двух кандидатов на пост председателя ЦИК в соответствии с законодательством Грузии, сообщает администрация главы государства.Президент Грузии в конце декабря объявила новый отбор на пост председателя Центральной избирательной комиссии и двух ее членов. Проведение нового конкурса понадобилось, так как полномочия действующего председателя ЦИК и двух членов Центризбиркома истекают 2 февраля.По данным администрации, из трех представленных кандидатов Зурабишвили выбрала действующего главу ЦИК Георгия Каландаришвили и конституционалиста и исполнительного директора НПО "Платформа 2020" Тенгиза Тевзадзе.Теперь кандидаты представят свое видение работы на посту председателя Центральной избирательной комиссии на заседании парламента.Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 депутатов из 148 представленных на сегодняшний день в парламенте.Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, то пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220114/vse-za-i-protiv-politiki-opredelilis-s-favoritom-na-post-glavy-tsik-gruzii-263623834.html

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