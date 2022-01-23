https://sputnik-georgia.ru/20220123/chempion-moskovskoy-olimpiady-skonchalas-v-tbilisi-263818011.html

Чемпион московской Олимпиады скончалась в Тбилиси

Чемпион московской Олимпиады скончалась в Тбилиси

Лосаберидзе – единственная женщина как в СССР, так и в независимой Грузии, которая победила на Олимпийских играх в стрельбе из лука 23.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Легендарная грузинская лучница Кетеван Лосаберидзе скончалась в возрасте 72 лет, сообщает Первый канал.Причина смерти олимпийской чемпионки не уточняется.Кетеван Лосаберидзе – единственная женщина как в СССР, так и в независимой Грузии, которая победила на Олимпийских играх в стрельбе из лука. Свое имя в историю советского и грузинского спорта она вписала на Играх в Москве в 1980 году.Свой первый титул спортсменка завоевала в 1967 году, а уже через пять лет Лосаберидзе, которой на тот момент было 22 года, приняла участие в своей первой Олимпиаде в Мюнхене, где заняла четвертое место. К тому времени Лосаберидзе уже была чемпионкой Европы в личном и командном зачетах."В Москве я буду думать только о победе" - золото Кетеван Лосаберидзе на Олимпиаде-80 >>С 2002-2005 год она занимала пост президента Национальной федерации стрельбы из лука Грузии.Кетеван Лосаберидзе проработала 32 года на кафедре общей математики в Тбилисском госуниверситете.Легендарная грузинская лучница была награждена орденом Вахтанга Горгасали II степени, Президентским орденом "Сияние" и орденом Дружбы народов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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