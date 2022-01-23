https://sputnik-georgia.ru/20220123/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-9-696-263814708.html
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 9 696
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 9 696
За последние 24 часа от коронавируса скончались 28 человек, выздоровели за сутки 5 408 человек 23.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-23T10:57+0400
2022-01-23T10:57+0400
2022-01-23T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 9 696.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 051 445 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 408 человек, а с начала пандемии – 962 035. Скончлся 14 701 (+28 за сутки).За сутки сделано 47 803 тестов, из которых 26 793 – на антиген и 21 010 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 20,28%, за последние 14 дней – 12,56%, за последние семь дней – 15,66%.Коронавирус в Грузии: новые сроки самоизоляции и карантина >>Всего в Грузии сделано 2 656 703 дозы вакцины от коронавируса, за сутки – 4 685 прививок.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 4 557, в ковид-гостиницах – 1 981.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 9 696
10:57 23.01.2022 (обновлено: 11:00 23.01.2022)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 28 человек, выздоровели за сутки 5 408 человек
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 9 696.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 051 445 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 408 человек, а с начала пандемии – 962 035. Скончлся 14 701 (+28 за сутки).
За сутки сделано 47 803 тестов, из которых 26 793 – на антиген и 21 010 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 20,28%, за последние 14 дней – 12,56%, за последние семь дней – 15,66%.
Всего в Грузии сделано 2 656 703 дозы вакцины от коронавируса, за сутки – 4 685 прививок.
В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 4 557, в ковид-гостиницах – 1 981.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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