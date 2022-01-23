https://sputnik-georgia.ru/20220123/kogda-otkroyutsya-nochnye-kluby-v-gruzii-263816275.html

Когда откроются ночные клубы в Грузии

Когда откроются ночные клубы в Грузии

Клубы провели тестовые мероприятия в новогодние праздники, но в связи с ожидаемой новой вспышкой пандемии прекратили работу на неопределенный срок 23.01.2022, Sputnik Грузия

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2022-01-23T12:34+0400

2022-01-23T13:02+0400

шестая волна

общество

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грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Ночные клубы Грузии планируются открыться после спада шестой волны коронавируса, вызванной новым штаммом "омикрон", произойдет это, предположительно, 4-5 марта, говорится в заявлении "Союза культурной и творческой индустрии Грузии" (act4culture).Ночные клубы в Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, в конце декабря прошлого года получили право проводить мероприятия в новогодние дни с соблюдением регуляций - 31 декабря, 1, 7, 8, 14 и 15 января. Клубам разрешили провести шесть тестовых мероприятий, после чего, в связи с ожидаемой новой вспышкой пандемии, они прекратили работу на неопределенный срок.Авторы заявления выразили надежду на то, что власти и сектор здравоохранения понимают важность тбилисской электронной музыки и клубной сцены в экономической и культурной жизни страны.Они также отметили сложное экономическое положение. в котором оказались представители сферы в период пандемии."У представителей сцены, находящихся в тяжелейшем экономическом кризисе, нет такой роскоши, чтобы вновь в неравных условиях и в течение неопределенных сроков ждать от властей очередной даты открытия", — говорится в заявлении.Ночным клубам в Грузии могут выплатить компенсацию за простой >>Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванной новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года - 20 декабря. На "омикрон" пришлось подряд три антирекорда по количеству ежедневных случаев. Последний такой антирекорд был выявлен в субботу - 11 039. Показатель положительности достиг 17%. Как предполагают эпидемиологи, "омикрон" уже стал доминантным штаммом и на него приходится до 70% всех выявленных случаев. Официально в стране зафиксировано 1 518 случаев нового штамма. На столь тяжелом эпидемиологическом фоне полный курс вакцинации в стране прошли лишь 42% взрослого населения страны. Бустер-дозы сделали 126 034 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19