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Ковид-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 23 января

Ковид-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 23 января

На данный момент в Грузии 74 683 активных случая, из них 4 557 нуждаются в стационарном лечении, состояние 999 пациентов тяжелое 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T17:58+0400

2022-01-23T17:58+0400

2022-01-23T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Из 9 696 новых случаев заражения коронавирусом в стране в Тбилиси зафиксировали 5 646 фактов инфицирования, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 47 803 теста на коронавирус, 26 793 – на антиген, 21 010 – ПЦР-тестов.Показатель положительности по данным на 22 января составляет 20.28 %, за две недели – 12,56%, за семь дней – 15,66%.На данный момент в Грузии 74 683 активных случая, из них 4 557 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 999 пациентов тяжелое, из них 281 подключен к аппарату искусственного дыхания, 1 981 пациент находится в ковид-гостиницах, 68 145 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 051 445 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 408 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 962 035 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 28 пациентов, а с начала пандемии – 14 701."Золотая биржа" в Тбилиси закрылась из-за коронавируса >>Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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