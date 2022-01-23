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Пандемия, вероятно, входит в завершающую фазу – ВОЗ

Пандемия, вероятно, входит в завершающую фазу – ВОЗ

Возвращение COVID возможно, но это не будет означать возврат к пандемии, считает представитель ВОЗ 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T21:49+0400

2022-01-23T21:49+0400

2022-01-23T22:30+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Положить конец пандемии коронавируса в Европе может новый штамм "омикрон", заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.По словам директора, как только пройдет период резкого роста числа случаев "омикрона" в Европе, некоторое время будет существовать глобальный иммунитет."Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернется ближе к концу года, но это не означает, что вернется пандемия", - добавил директор.Клюге также отметил, что эндемичными являются те заболевания, о динамике которых можно делать прогнозы. "Этот вирус не один раз удивил нас, так что мы должны быть очень осторожными", - подчеркнул он.От коронавируса уже привито более половины жителей Земли - данные ВОЗ >>Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на 21 января составило 340,5 миллиона человек, скончались 5,6 миллиона, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В Европе выявлено с начала пандемии 125,8 миллиона случаев, в Северной и Южной Америке – 125,9 миллиона, в Азии – 49 миллионов, в Африке – 7,9 миллиона.За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 3,5 миллиона, скончались 9,2 тысячи человек.

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общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19