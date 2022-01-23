https://sputnik-georgia.ru/20220123/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-prodolzhayut-deystvovat-ogranicheniya-263817821.html

Ситуация на дорогах Грузии: где продолжают действовать ограничения

Ситуация на дорогах Грузии: где продолжают действовать ограничения

На участке Гудаури-Коби дороги в направлении границы с Россией движение открыто для всех видов транспорта 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T14:31+0400

2022-01-23T14:31+0400

2022-01-23T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. В результате интенсивных работ по очистке дорог от снега движение транспорта на 39-62 км (перевал Накерала) участка автомобильной дороги внутрегосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури свободно, сообщил Департамент автомобильных дорог Грузии.Из-за интенсивного снегопада на 39-62 км (перевал Накерала) участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури в течение последних дней было запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение было свободное.После интенсивных работ по очистке дороги движение всех видов транспорта свободно на трассе международного значения Сенаки-Поти-Сарпи, говорится в сообщении департамента.Также движение транспорта свободно на участке дороги внутрегосударственного значения Алпана-Цагери.Снег создал проблемы в Зугдидском районе. Так на участке Местиа-Ушгули трассы внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.На 1-70 км дороги (участок Зугдиди-Хаиши) движение свободно для всех видов транспорта.В Грузии потеплеет до 12 градусов: синоптики рассказали подробности >>Сохраняется запрет для передвижения трайлеров и на участке Лентехи-Меле трассы Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Меле.Аналогичный режим действует и на участке Кутаиси-Саирме трассы Кутаиси- Багдати-Абастумани-Бенара.На 17-33 км (Буксиети-Чхакаура) участка внутригосударственного значения Чохатаури-Бахмаро разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью. Для остальных видов транспорта движение запрещено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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