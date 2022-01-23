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В ДТП на востоке Грузии погиб человек
В ДТП на востоке Грузии погиб человек
На центральной автомагистрали Гурджаани близ курорта Ахтала столкнулись два легковых автомобиля 23.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП в Гурджаани на востоке Грузии (регион Кахети), информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.На центральной автомагистрали Гурджаани близ курорта Ахтала столкнулись два легковых автомобиля.По данным ведомства, начато расследование происшествия по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека."Смертельное ДТП на востоке Грузии – погиб молодой мужчина &gt;&gt;Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 4-7 лет.По данным МВД, всего за три квартала 2021 года в Грузии произошло 4 335 аварий. При этом 46% всех аварий приходится на Тбилиси. В 1 978 авариях в столице Грузии погиб 41 человек и пострадали 2 379.Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети и Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, кахети, дтп

В ДТП на востоке Грузии погиб человек

22:37 23.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 едет по улице
Скорая помощь 112 едет по улице - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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На центральной автомагистрали Гурджаани близ курорта Ахтала столкнулись два легковых автомобиля
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП в Гурджаани на востоке Грузии (регион Кахети), информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.
На центральной автомагистрали Гурджаани близ курорта Ахтала столкнулись два легковых автомобиля.
По данным ведомства, начато расследование происшествия по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека."
Смертельное ДТП на востоке Грузии – погиб молодой мужчина >>
Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 4-7 лет.
По данным МВД, всего за три квартала 2021 года в Грузии произошло 4 335 аварий. При этом 46% всех аварий приходится на Тбилиси. В 1 978 авариях в столице Грузии погиб 41 человек и пострадали 2 379.
Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети и Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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