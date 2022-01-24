https://sputnik-georgia.ru/20220124/auktsion-na-dobychu-zolota-obyavlen-v-gruzii-263854315.html

Аукцион на добычу золота объявлен в Грузии

Аукцион на добычу золота объявлен в Грузии

Согласно топографической карте, прилагаемой к торгам, изучаемая площадь составляет более 80 гектаров 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T22:34+0400

2022-01-24T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Национальное агентство минеральных ресурсов министерства экономики и устойчивого развития Грузии объявило электронный аукцион на изучение и добычу песчаного золота на реке Ингури в высокорном регионе Сванети.Победитель аукциона сможет добывать золото в селах Гвебальда и Гвальдера Местийского муниципалитета.Торги начнутся 15 февраля с 12:00 до 18:00 по местному времени. Начальная стоимость аукциона 10 тысяч лари.Срок действия лицензии 5 лет. Согласно топографической карте, прилагаемой к торгам, изучаемая площадь составляет более 80 гектаров.Жители в Сванети требуют прекращения добычи золота в регионе >>Среди условий аукциона несколько требований к обладателю лицензии, который в ходе работ не должен ограничивать право граждан на передвижение в пределах лицензионной территории. Также, до начало работ, лицензиат, совместно с представителем муниципалитета, обязан информировать местных жителей о предстоящих работах.Добычей золота в Грузии занимались еще с древних времен. Достаточно вспомнить легенду об аргонавтах, которые под предводительством Ясона отправились в Колхиду, чтобы похитить и привезти в Грецию золотое руно. Для добывания золота колхи использовали овечьи шкуры. Частички золота оседали на них, овечьи шкуры потом сжигали, а пепел просеивали.Золото в Грузии производят на заводе в селе Казрети (регион Квемо Картли) на базе Маднеульского ГОКа. Этот драгоценный метал входит в десятку главных экспортных товаров. В 2018 году доля обработанного и полуобработанного золота в общем объеме экспорта составила 2,1%. За год из страны было экспортировано золота на сумму около 70 миллионов долларов.Все для бизнесаПроект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с осени 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.В феврале 2020 года министерство экономики и устойчивого развития Грузии расширило проект, добавив новый компонент – аукцион на лицензии по добыче полезных ископаемых.В общей сложности в рамках программы продано 115 объектов недвижимого имущества стоимостью в 91,3 миллиона лари и лицензии 47 месторождений стоимостью в 3,5 миллиона лари.В прошлом году к программе прибавилось еще 50 разных месторождений, начальная аукционная стоимость лицензии 50 миллионов лари.Ожидаемый объем инвестиций от новых объектов - 60 миллионов лари, а показатель занятости - 780 человек. Также важно, что при добыче ресурсов они будут перерабатываться на месте, что вместе с привлеченными инвестициями создаст дополнительные рабочие места.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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