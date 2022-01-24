https://sputnik-georgia.ru/20220124/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-7-947-263829419.html

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 7 947

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 7 947

За последние 24 часа от коронавируса скончался 31 человек, выздоровели за сутки 5 550 человек 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 7 947.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 059 392 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 550 человек, а с начала пандемии – 967 585. Скончались 14 732 (+31 за сутки).За сутки сделано 35 082 теста, из которых 20 608 – на антиген и 14 474 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 22,65%, за последние 14 дней – 13,08%, за последние семь дней – 16,61%.Коронавирус в Грузии: новые сроки самоизоляции и карантина >>Всего в Грузии сделано 2 658 343 дозы вакцины от коронавируса, за сутки – 1 550 прививок.В карантине в данное время находятся 34 человека, в стационарах – 4 618, в ковид-гостиницах – 2 061.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, здравоохранение, коронавирус covid-19