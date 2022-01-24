https://sputnik-georgia.ru/20220124/gruziya-gotovitsya-prinyat-krupnye-sportivnye-sorevnovaniya-263842001.html

Грузия готовится принять крупные спортивные соревнования

Грузия готовится принять крупные спортивные соревнования

Сразу несколько чемпионатов мира и Европы планирует провести Грузия в ближайшие два года 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T16:04+0400

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чемпионат европы по баскетболу

правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В сентябре 2022 года в Тбилиси, наряду в тремя европейскими городами – Кельном, Прагой и Миланом, пройдет чемпионат Европы по баскетболу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.По словам премьера, в столице состоятся матчи чемпионата Европы группы А, в которых помимо сборной Грузии будут участвовать сборные Испании, России, Турции, Бельгии и Болгарии.Глава грузинского правительства также отметил, что в 2023 году состоится молодежный чемпионат по футболу (до 21 года). Матчи состоятся как в Тбилиси, так и в Батуми и Кутаиси."Приедут сильнейшие команды из восьми стран мира, и финальный матч состоится на новом стадионе Батуми… Это будет большим событием в 2023 году. В Грузию приедут многие звезды футбола, и грузинские футбольные болельщики получат возможность их увидеть", - отметил премьер.Делегация УЕФА оценила состояние стадионов и тренировочных площадок в Грузии >>Как отметил Гарибашвили, в понедельник будет создана временная правительственная комиссия, которая организует успешное проведение этого чемпионата и решит все связанные с ним вопросы.Кроме того, по словам премьера, с 19 февраля по 5 марта 2023 года на горнолыжном курорте Бакуриани состоится чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, что также является большим событием.Кроме того, по словам Гарибашвили, 18-19 февраля и 5-6 марта этого года в Бакуриани пройдут этапы Кубка мира по фристайлу и сноуборду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, футбол, ираклий гарибашвили, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу, чемпионат европы по баскетболу, правительство грузии