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Как и когда в Армении изберут нового президента страны

Как и когда в Армении изберут нового президента страны

Президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке в воскресенье вечером 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T08:32+0400

2022-01-24T08:32+0400

2022-01-24T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Согласно Конституции Армении, президент подает прошение о своей отставке в Национальное Собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом, передает Sputnik Армения.Президент Армен Саркисян, комментируя свое решение об отставке, отметил, что президент на данный момент не имеет определенных полномочий и инструментария, чтобы влиять на внешние и внутренние процессы.До вступления в должность нового главы государства обязанности президента исполняет председатель парламента (в данном случае Ален Симонян – ред.). Пока спикер парламента Ален Симонян будет исполнять обязанности президента Армении до новых выборов, его полномочия перейдут вице-спикеру Акопу Аршакяну.Президент Армении ушел в отставку >>Президента избирает Национальное Собрание. Право на выдвижение кандидата в президенты имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.Внеочередные выборы, согласно статье 126 Основного закона страны, проводятся не ранее, чем через 25 дней, и не позднее, чем через 35 дней после открытия вакансии на должность президента.Кто может стать Президентом Армении?Согласно Конституции Армении, президентом Республики может быть избрано любое лицо, достигшее сорока лет, последние шесть лет являющееся гражданином только Республики Армения, последние шесть лет постоянно проживающее в Республике Армения, обладающее избирательным правом и владеющее армянским языком.Как проходят выборы?Президентом республики избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов. Если президент не избирается, то проводится второй тур выборов, в котором могут принять участие все кандидаты, принявшие участие в первом туре. Во втором туре президентом избирается кандидат, который получил не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов.Если президент Республики не избирается, то проводится третий тур выборов, в котором могут принять участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов во втором туре. В третьем туре президентом республики избирается кандидат, получивший большинство голосов от общего числа депутатов.

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