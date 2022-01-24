https://sputnik-georgia.ru/20220124/kakoe-netipichnoe-oslozhnenie-byvaet-posle-koronavirusa-otvet-vracha-263828318.html

Какое нетипичное осложнение бывает после коронавируса? Ответ врача

Какое нетипичное осложнение бывает после коронавируса? Ответ врача

Врачи имеют дело с самыми разными проявлениями COVID-19, который способен поразить буквально любую систему организма 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T10:37+0400

2022-01-24T10:37+0400

2022-01-24T10:37+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Коронавирус может негативно воздействовать на разные органы человека, в том числе вызвать редкое, но опасное осложнение, заявил кандидат медицинских наук, главный врач российской сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.Врачи имеют дело с самыми разными проявлениями COVID-19, который способен поразить буквально любую систему организма, отметил он. Чаще всего страдают легкие пациентов, однако фиксируются и другие осложнения.Коронавирусная инфекция не так часто сопровождается серозным перитонитом, но такие случаи все же бывают. По словам медика, воспаление в брюшной полости, вызванное коронавирусом, может быть связано с иммунными функциями некоторых из ее органов."Брюшная полость очень богата иммунокомпетентными клетками. В брюшной полости есть большое количество лимфатических узлов, есть сальник (складка висцеральной брюшины, – ред.) – это органы, которые ответственны за иммунный ответ. В случае, когда иммунный ответ в результате коронавирусной инфекции становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения", – сказал Чурадзе.Темпы вакцинации в Грузии тревожно низкие >>>Как поясняет доктор, признаком этого не столь типичного для COVID-19 осложнения служит "острый живот" – это такой комплекс симптомов, при появлении которого следует срочно обращаться за медицинской помощью, добавил врач."Это сильная боль в животе, вздутие, отказ от приема пищи, отсутствие стула, интоксикация – симптомы "острого живота", которые часто сопутствуют этой патологии", – объяснил Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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