https://sputnik-georgia.ru/20220124/tempy-vaktsinatsii-v-gruzii-trevozhno-nizkie-263824377.html

Темпы вакцинации в Грузии тревожно низкие

Темпы вакцинации в Грузии тревожно низкие

Сейчас на вакцинацию должны стоять очереди, так как и две дозы, а третья гарантированно защищают от заражения коронавирусом, считает эпидемиолог 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T07:01+0400

2022-01-24T07:01+0400

2022-01-24T07:59+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Число граждан Грузии, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса, по данным за 22 января, составляет 1 207 073 человека или 42% взрослого населения страны, последние данные приводит Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным NCDC, как минимум одной дозой вакцины привились 1 318 639 человек или 45,9% населения старше 18 лет. Бустер-дозы сделали 128 860 граждан.Среди подростков 12-15 лет полностью вакцинировано 1,47%, а возрастной группе 16-17 лет – 13,26%.Накануне прививки сделали 4 685 человек. Для сравнения 21 января – 7 193, 20 января – 7 059.По словам эпидемиологов, в последние дни значительно увеличилось количество обращений в клиники по всей стране. Штамм "омикрон" быстро распространяется и среди детей.Ковид-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 23 января >>Как отмечают специалисты, единственный способ избежать роста случаев заражения – использовать "бустерную" дозу вакцины против коронавируса.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванной новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года – 20 декабря. На "омикрон" пришлось подряд три антирекорда по количеству ежедневных случаев. Последний такой антирекорд был выявлен в субботу – 11 039. Показатель положительности достиг 17%. Всего за неделю было выявлено более 50 тысяч новых случаев.Как предполагают эпидемиологи, "омикрон" уже стал доминантным штаммом и на него приходится до 70% всех выявленных случаев. Официально в стране зафиксировано 1 518 случаев нового штамма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19