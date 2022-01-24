https://sputnik-georgia.ru/20220124/kto-vozglavit-vedomstva-sozdannye-na-baze-sluzhby-gosinspektora-gruzii-263833972.html

Кто возглавит ведомства, созданные на базе Службы госинспектора Грузии?

Кто возглавит ведомства, созданные на базе Службы госинспектора Грузии?

Кандидатуры на должность руководителей двух ведомств будут отобраны конкурсными комиссиями 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T12:17+0400

2022-01-24T12:17+0400

2022-01-24T12:17+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Первые заседания конкурсных комиссий по отбору кандидатов руководителей Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы состоятся в понедельник, 24 января, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Парламент Грузии в конце декабря в ускоренном режиме утвердил поправки, согласно которым с 1 марта вместо Службы государственного инспектора в Грузии будет Служба по защите персональных данных и Специальная следственная служба.По словам главы правительства, среди критериев, которыми будут руководствоваться комиссии, опыт работы в системе правосудия, правоохранительных органах или в сфере защиты прав человека - не менее пяти лет."Что касается этапов, то на каждую должность будут отобраны не менее двух и не более пяти кандидатов. Из представленных мне кандидатов я представлю парламенту Грузии двух кандидатов на пост Специальной следственной службы, а также два кандидата на пост Службы защиты персональных данных", - отметил премьер.Согласно распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили 17 января объявлен конкурс на должность начальников Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы.Распоряжение было принято на основании двух статей законов Грузии "О службе государственного инспектора" (статья 281) и закона "О защите персональных данных" (статья 552).Нынешний глава ЦИК Грузии надеется сохранить свою должность >>>Условия участия в объявленных конкурсах (перечень подаваемых документов, сроки подачи документов и т.д.) будут опубликованы на сайте юридического лица публичного права – Бюро государственной службы – www.hr.gov.gе, уже после того как будут сформированы конкурсные комиссии, которые и определят условия участия в объявленных конкурсах.Президент Грузии Саломе Зурабишвили 13 января подписала пакет законопроектов о расформировании Службы государственного инспектора, несмотря на свое личное несогласие с законопроектом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили, служба государственного инспектора, саломе зурабишвили