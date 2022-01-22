https://sputnik-georgia.ru/20220122/nyneshniy-glava-tsik-gruzii-nadeetsya-sokhranit-svoyu-dolzhnost-263809940.html

Нынешний глава ЦИК Грузии надеется сохранить свою должность

Нынешний глава ЦИК Грузии надеется сохранить свою должность

Каландаришвили считает, что соответствует критериям председателя ЦИК 22.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Действующий председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили надеется на поддержку депутатов при голосовании за свою кандидатуру.Президент Грузии отобрала двух кандидатов на пост главы ЦИК>>Каландаришвили вместе с конституционалистом и исполнительным директором НПО "Платформа 2020" Тенгизом Тевзадзе в субботу был представлен в качестве кандидата на пост ЦИК парламенту.Он отметил, что не понимает опасений оппозиции, что он будет проводить политику правящей партии."Вопросов к моей деятельности и действиям администрации на этих выборах не было. Я не боюсь опасений и нареканий в отношении моей кандидатуры. Самое главное сегодня – быть конструктивным. Критика – это, конечно, часть здорового процесса, но она должна быть обоснована", – сказал Каландаришвили.Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 депутатов из 148 представленных на сегодняшний день в парламенте.Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220114/vse-za-i-protiv-politiki-opredelilis-s-favoritom-na-post-glavy-tsik-gruzii-263623834.html

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