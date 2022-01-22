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Нынешний глава ЦИК Грузии надеется сохранить свою должность
Нынешний глава ЦИК Грузии надеется сохранить свою должность
Каландаришвили считает, что соответствует критериям председателя ЦИК 22.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-22T21:17+0400
2022-01-22T21:17+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Действующий председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили надеется на поддержку депутатов при голосовании за свою кандидатуру.Президент Грузии отобрала двух кандидатов на пост главы ЦИК>>Каландаришвили вместе с конституционалистом и исполнительным директором НПО "Платформа 2020" Тенгизом Тевзадзе в субботу был представлен в качестве кандидата на пост ЦИК парламенту.Он отметил, что не понимает опасений оппозиции, что он будет проводить политику правящей партии."Вопросов к моей деятельности и действиям администрации на этих выборах не было. Я не боюсь опасений и нареканий в отношении моей кандидатуры. Самое главное сегодня – быть конструктивным. Критика – это, конечно, часть здорового процесса, но она должна быть обоснована", – сказал Каландаришвили.Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 депутатов из 148 представленных на сегодняшний день в парламенте.Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, цик грузии
Нынешний глава ЦИК Грузии надеется сохранить свою должность
Каландаришвили считает, что соответствует критериям председателя ЦИК
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Действующий председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили надеется на поддержку депутатов при голосовании за свою кандидатуру.
Каландаришвили вместе с конституционалистом и исполнительным директором НПО "Платформа 2020" Тенгизом Тевзадзе в субботу был представлен в качестве кандидата на пост ЦИК парламенту.
"У меня очень большие надежды на то, что моя кандидатура будет иметь определенную поддержку, учитывая, что помимо соответствия критериям, которым должен соответствовать председатель ЦИК, есть достижения, которых добилась избирательная комиссия за время моего руководства", – сказал Каландаришвили.
Он отметил, что не понимает опасений оппозиции, что он будет проводить политику правящей партии.
"Вопросов к моей деятельности и действиям администрации на этих выборах не было. Я не боюсь опасений и нареканий в отношении моей кандидатуры. Самое главное сегодня – быть конструктивным. Критика – это, конечно, часть здорового процесса, но она должна быть обоснована", – сказал Каландаришвили.
Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 депутатов из 148 представленных на сегодняшний день в парламенте.
Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.
На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.
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