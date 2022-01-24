https://sputnik-georgia.ru/20220124/my-nakhodimsya-na-kriticheskom-etape---voz-situatsii-s-koronavirusom-v-mire-263842166.html

"Мы находимся на критическом этапе" – ВОЗ о ситуации с коронавирусом в мире

"Мы находимся на критическом этапе" – ВОЗ о ситуации с коронавирусом в мире

Мир не может позволить пандемии коронавируса и дальше затягиваться, отметили в организации 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T15:48+0400

2022-01-24T15:48+0400

2022-01-24T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Эпидемия коронавируса находится на критическом этапе своего развития, однако у мира есть все инструменты для того, чтобы завершить эту острую фазу, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.В ВОЗ напомнили, что в рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX уже поставлен 1 миллиард доз вакцин, но показатели вакцинации во всех государствах все еще далеки от идеальных. По данным организации, 34 страны до сих пор не сумели вакцинировать 10% своего населения, а в 86 странах привито менее 40%.COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 января >>>Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19