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"Мы находимся на критическом этапе" – ВОЗ о ситуации с коронавирусом в мире
"Мы находимся на критическом этапе" – ВОЗ о ситуации с коронавирусом в мире
Мир не может позволить пандемии коронавируса и дальше затягиваться, отметили в организации 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T15:48+0400
2022-01-24T15:48+0400
2022-01-24T16:34+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Эпидемия коронавируса находится на критическом этапе своего развития, однако у мира есть все инструменты для того, чтобы завершить эту острую фазу, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.В ВОЗ напомнили, что в рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX уже поставлен 1 миллиард доз вакцин, но показатели вакцинации во всех государствах все еще далеки от идеальных. По данным организации, 34 страны до сих пор не сумели вакцинировать 10% своего населения, а в 86 странах привито менее 40%.COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 января >>>Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
"Мы находимся на критическом этапе" – ВОЗ о ситуации с коронавирусом в мире
15:48 24.01.2022 (обновлено: 16:34 24.01.2022)
Мир не может позволить пандемии коронавируса и дальше затягиваться, отметили в организации
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Эпидемия коронавируса находится на критическом этапе своего развития, однако у мира есть все инструменты для того, чтобы завершить эту острую фазу, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу этой пандемии до конца. Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно", – сказал он в понедельник на брифинге.
В ВОЗ напомнили, что в рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX уже поставлен 1 миллиард доз вакцин, но показатели вакцинации во всех государствах все еще далеки от идеальных. По данным организации, 34 страны до сих пор не сумели вакцинировать 10% своего населения, а в 86 странах привито менее 40%.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
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