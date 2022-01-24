https://sputnik-georgia.ru/20220124/my-sderzhali-obeschanie--garibashvili-ob-otkrytii-turetskogo-rynka-lekarstv-263836375.html

"Мы сдержали обещание" – премьер об открытии рынка для лекарств из Турции

"Мы сдержали обещание" – премьер об открытии рынка для лекарств из Турции

Власти рассчитывают на то, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах

2022-01-24T13:19+0400

2022-01-24T13:19+0400

2022-01-24T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал импортеров своевременно ввезти медикаменты из Турции, что должно значительно понизить цены на лекарства в стране.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. Власти рассчитывают, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах. Вопросом активно занимается глава Минздрава Зураб Азарашвили."Я хочу еще раз призвать импортеров своевременно завезти эти медикаменты, благодаря чему, по нашим предположениям, очень скоро цены на медикаменты понизятся", - отметил Гарибашвили. Что будет с ценами на автомобили в 2022 году? Мнение автоэксперта >>>Жители Грузии не первый год жалуются на высокие цены на медикаменты, которые в соседней Турции стоят в три-четыре раза меньше. Многие даже ездят за лекарствами в эту соседнюю страну, поскольку даже с учетом трат на поездку, расходов меньше.Параллельно открытию рынка для Турции, правительство Грузии работает над законопроектом, который призван улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны в целом. Речь идет как о регуляции цен, так и о качестве медикаментов. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, тбилиси, турция, ираклий гарибашвили, экономика грузии, натия турнава