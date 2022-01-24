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Судьбой пропавших из музея экспонатов займутся следственные органы Грузии – министр
Судьбой пропавших из музея экспонатов займутся следственные органы Грузии – министр
Министр предложила после проведения инвентаризации в музее провести широкомасштабные дискуссии о последствиях пропажи картин 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T08:02+0400
2022-01-24T08:02+0400
2022-01-24T08:28+0400
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тея цулукиани
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Материалы по недостающим в Музее искусств Грузии экспонатам будут переданы в следственные органы после завершения описи, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.В декабре 2021 года Цулукиани заявила, что из 117 ценных картин, вывезенных из Грузии и переданных посольствам страны за рубежом в период с 1999-2010 годы, вероятно, пропали 53. По ее словам, речь идет о полотнах, вывезенных из страны до 2012 года во времена правления Михаила Саакашвили. Пропажи были обнаружены в ходе инвентаризации фондов Национального музея Грузии. В апреле 2021 года был запущен проект по возвращению грузинских экспонатов на родину.По словам министра, расследование установит точно, когда были потеряны экспонаты – в советское время или 90-е годы.Тея Цулукиани также развеяла слухи о своей возможной отставке, отметив, что никуда не собирается уходить."Десятки картин были вывезены из Грузии и бесследно пропали" - глава Минкультуры >>В пятницу у Минкультуры Грузии прошла акция протеста недовольных политикой министра. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Спасибо партии за выявление врагов культуры", "Смерть врагам народа – предателям родины", "Культура в надежных руках". Среди участников акции были попавшие под сокращение и уволенные при Цулукиани работники ведомства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тея цулукиани
Судьбой пропавших из музея экспонатов займутся следственные органы Грузии – министр
08:02 24.01.2022 (обновлено: 08:28 24.01.2022)
Министр предложила после проведения инвентаризации в музее провести широкомасштабные дискуссии о последствиях пропажи картин
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Материалы по недостающим в Музее искусств Грузии экспонатам будут переданы в следственные органы после завершения описи, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
В декабре 2021 года Цулукиани заявила, что из 117 ценных картин, вывезенных из Грузии и переданных посольствам страны за рубежом в период с 1999-2010 годы, вероятно, пропали 53. По ее словам, речь идет о полотнах, вывезенных из страны до 2012 года во времена правления Михаила Саакашвили.
Пропажи были обнаружены в ходе инвентаризации фондов Национального музея Грузии. В апреле 2021 года был запущен проект по возвращению грузинских экспонатов на родину.
"Предлагаю всем СМИ, когда инвентаризация будет завершена, провести широкомасштабные дискуссии о плачевных последствиях, участники которых сейчас протестуют на улицах, потому что никто не может сказать, что же произошло потом, после того как экспонаты были утеряны", – сказала Цулукиани в эфире Первого канала.
По словам министра, расследование установит точно, когда были потеряны экспонаты – в советское время или 90-е годы.
Тея Цулукиани также развеяла слухи о своей возможной отставке, отметив, что никуда не собирается уходить.
В пятницу у Минкультуры Грузии прошла акция протеста недовольных политикой министра. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Спасибо партии за выявление врагов культуры", "Смерть врагам народа – предателям родины", "Культура в надежных руках". Среди участников акции были попавшие под сокращение и уволенные при Цулукиани работники ведомства.
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