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COVID-рекорд Грузии: главное о коронавирусе на 25 января

COVID-рекорд Грузии: главное о коронавирусе на 25 января

Столица Грузии, а вместе с ней регионы Имерети и Аджария по-прежнему являются наиболее опасными местами в плане заражения COVID-19 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T12:03+0400

2022-01-25T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузинские медики из рекордных 15 762 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 8 357 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 74 200 тестов на коронавирус, 51 865 – на антиген, 22 335 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 075 154 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 160 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 972 745 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 14 774.На данный момент в Грузии 87 609 активных случаев, из них 595 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 963 пациентов тяжелое, из них 283 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 064 пациента находятся в ковид-гостиницах, 80 950 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 30 человек.Новый антирекорд: число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 15 762 >>>Показатель положительности по данным на 24 января составляет 21,24%, за две недели – 14,15%, за семь дней – 18,01%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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