https://sputnik-georgia.ru/20220125/covid-rekord-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-25-yanvarya-263862946.html
COVID-рекорд Грузии: главное о коронавирусе на 25 января
COVID-рекорд Грузии: главное о коронавирусе на 25 января
Столица Грузии, а вместе с ней регионы Имерети и Аджария по-прежнему являются наиболее опасными местами в плане заражения COVID-19 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T12:03+0400
2022-01-25T12:03+0400
2022-01-25T13:43+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
аджария
гурия
здравоохранение
самцхе-джавахети
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0b/251431988_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_4ea6eebc2e72d1693b3c88b940d9d78f.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузинские медики из рекордных 15 762 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 8 357 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 74 200 тестов на коронавирус, 51 865 – на антиген, 22 335 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 075 154 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 160 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 972 745 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 14 774.На данный момент в Грузии 87 609 активных случаев, из них 595 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 963 пациентов тяжелое, из них 283 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 064 пациента находятся в ковид-гостиницах, 80 950 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 30 человек.Новый антирекорд: число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 15 762 >>>Показатель положительности по данным на 24 января составляет 21,24%, за две недели – 14,15%, за семь дней – 18,01%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
аджария
гурия
самцхе-джавахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0b/251431988_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_1426d4bb6bf757c8df6bece39757a30b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, аджария, гурия, здравоохранение, самцхе-джавахети, коронавирус covid-19
COVID-рекорд Грузии: главное о коронавирусе на 25 января
12:03 25.01.2022 (обновлено: 13:43 25.01.2022)
Столица Грузии, а вместе с ней регионы Имерети и Аджария по-прежнему являются наиболее опасными местами в плане заражения COVID-19
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik.
Грузинские медики из рекордных 15 762 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 8 357 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 721
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 74.
В стране за последние сутки сделано 74 200 тестов на коронавирус, 51 865 – на антиген, 22 335 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 075 154 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 160 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 972 745 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 14 774.
На данный момент в Грузии 87 609 активных случаев, из них 595 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 963 пациентов тяжелое, из них 283 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 064 пациента находятся в ковид-гостиницах, 80 950 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 30 человек.
Показатель положительности по данным на 24 января составляет 21,24%, за две недели – 14,15%, за семь дней – 18,01%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.