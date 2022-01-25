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Французская писательница Софи Мерсерон будет работать в Грузии над новой книгой
Французская писательница Софи Мерсерон будет работать в Грузии над новой книгой
Драматург будет жить в столичном Доме писателей и работать над своей новой книгой 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T16:10+0400
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2022-01-25T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Французская писательница и драматург Софи Мерсерон (Sophie Merceron) стала приглашенным автором в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги" – литератор будет жить в тбилисском Доме писателей и работать над своей новой книгой "Кингсленд".Софи Мерсерон живет в городе Нант. На протяжении многих лет была актрисой театра в Париже и Нанте, а в 2006-2009 годах создала свой собственный театр – литературно-творческое пространство L'Ogre à Plumes. Мерсерон пишет пьесы для театральных постановок. Является победительницей множества литературных грантов и конкурсов.В ходе визита француженки в грузинской столице запланировано несколько встреч и мероприятий. При организации Французского института состоится онлайн-встреча с франкоязычными читателями. Между тем из Тбилиси в город Нант в рамках программы "Тбилиси – мировая столица книги" в апреле отправится писательница Ирма Тавелидзе, которая также будет жить и работать в местной резиденции над собственным произведением.По этой программе грузинские писатели Тако Поладашвили и Тея Топурия уже побывали в резиденции Ла-Коруньи (Испания), а Заза Кошкадзе посетил львовскую резиденцию (Украина). Украинские и испанские писатели, в свою очередь, жили и работали в Дома писателей в Тбилиси.Резидентская программа продолжится и в будущем. На данном этапе планируются литературные резиденции в Ирландии и Мексике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Французская писательница Софи Мерсерон будет работать в Грузии над новой книгой
16:10 25.01.2022 (обновлено: 16:55 25.01.2022)
Драматург будет жить в столичном Доме писателей и работать над своей новой книгой
ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Французская писательница и драматург Софи Мерсерон (Sophie Merceron) стала приглашенным автором в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги" – литератор будет жить в тбилисском Доме писателей и работать над своей новой книгой "Кингсленд".
Софи Мерсерон живет в городе Нант. На протяжении многих лет была актрисой театра в Париже и Нанте, а в 2006-2009 годах создала свой собственный театр – литературно-творческое пространство L'Ogre à Plumes. Мерсерон пишет пьесы для театральных постановок. Является победительницей множества литературных грантов и конкурсов.
В ходе визита француженки в грузинской столице запланировано несколько встреч и мероприятий. При организации Французского института состоится онлайн-встреча с франкоязычными читателями.
Между тем из Тбилиси в город Нант в рамках программы "Тбилиси – мировая столица книги" в апреле отправится писательница Ирма Тавелидзе, которая также будет жить и работать в местной резиденции над собственным произведением.
"Тбилиси – мировая столица книги" – проект ЮНЕСКО, реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси. В рамках этого проекта с осени 2021 года проводятся обменные литературные международные программы.
По этой программе грузинские писатели Тако Поладашвили и Тея Топурия уже побывали в резиденции Ла-Коруньи (Испания), а Заза Кошкадзе посетил львовскую резиденцию (Украина). Украинские и испанские писатели, в свою очередь, жили и работали в Дома писателей в Тбилиси.
Резидентская программа продолжится и в будущем. На данном этапе планируются литературные резиденции в Ирландии и Мексике.
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