https://sputnik-georgia.ru/20220125/gruziya-zarabotala-na-eksporte-funduka-pochti-85-mln-dollarov-263856486.html

Грузия заработала на экспорте фундука почти 85 млн долларов

Грузия заработала на экспорте фундука почти 85 млн долларов

Объем экспорта фундука за отчетный период вырос на 28% по сравнению с тем же периодом 2020/2021 годов 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T07:32+0400

2022-01-25T07:32+0400

2022-01-25T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. С 1 августа 2021 года по 23 января 2022 года из Грузии было экспортировано 18,4 тысячи тонн фундука, стоимость которого составила 84,5 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.Объем экспорта фундука за отчетный период вырос на 28% (на 4 тысячи тонн) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов, а стоимость экспорта – на 11% (8,3 млн долларов).ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 7 621 тонна, Германия – 3 533 тонны, Армения – 1 290 тонн, Китай – 785 тонн, Испания – 522 тонны, Чехия – 467 тонн, Россия – 400 тонн, Польша – 379 тонн, Украина – 339 тонн, Франция – 339 тонн.Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа прошлого года. Первыми собирать урожай традиционно начали в Самегрело и Гурии на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на четверть >>По информации ведомства, текущий урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство