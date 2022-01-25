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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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"Не паникуйте" – Минздрав об ухудшении ситуации с COVID в Грузии
"Не паникуйте" – Минздрав об ухудшении ситуации с COVID в Грузии
Несмотря на драматическое увеличение новых случаев коронавируса, сильной нагрузки на госпитальный сектор пока нет, заявляют в ведомстве 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T13:53+0400
2022-01-25T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Причин для паники нет и система здравоохранения полностью готова к обострившейся в связи с пандемией COVID-19 эпидемиологической ситуации, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.В Грузии бушует шестая волна коронавируса. За минувшие сутки в стране установлен суточный антирекорд – медики выявили 15 762 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.По словам Габуния, несмотря на драматическое увеличение новых случаев коронавируса, сильной нагрузки на госпитальный сектор пока не наблюдается. Это специалисты объясняют нетяжелым течением нового штамма "омикрон".Как отметила представитель Минздрава, около 45% коек в Грузии остаются свободными, то же самое касается коек в педиатрических отделениях. Всего в стране 87 609 активных случаев, из них 4 595 пациентов находятся в клиниках, а в реанимации – 283."С помощью активной работы семейных врачей, а также, исходя из того, что большая часть случаев протекает легко, пациенты не нуждаются в госпитализации, дети остаются дома и там продолжают лечение", – пояснила Габуния.COVID-рекорд Грузии: главное о коронавирусе на 25 января &gt;&gt;&gt;При этом замминистра подчеркнула, что желательно, чтобы такие общественные массовые мероприятия, как конференции и тренинги, сейчас проходили бы в дистанционном режиме, поскольку в течение последующих двух недель ожидается пик распространения коронавируса.По словам Габуния, в Грузии на данный момент действуют 102 онлайн-клиники, по больницам распределены 2,5 тысячи семейных врачей как в частном, так и государственном секторах. А ресурса горячей линии 1522 достаточно для того, чтобы наблюдать за всеми инфицированными гражданами, считает замглавы Минздрава. К слову, накануне на горячую линию поступило 5,6 тысячи звонков, что считается рекордным показателем, отметила Габуния.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, здравоохранение, здравоохранение в грузии, минздрав, коронавирус covid-19

"Не паникуйте" – Минздрав об ухудшении ситуации с COVID в Грузии

13:53 25.01.2022
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaЗаместитель министра здравоохранения Тамар Габуния
Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2022
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
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Несмотря на драматическое увеличение новых случаев коронавируса, сильной нагрузки на госпитальный сектор пока нет, заявляют в ведомстве
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Причин для паники нет и система здравоохранения полностью готова к обострившейся в связи с пандемией COVID-19 эпидемиологической ситуации, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
В Грузии бушует шестая волна коронавируса. За минувшие сутки в стране установлен суточный антирекорд – медики выявили 15 762 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.
По словам Габуния, несмотря на драматическое увеличение новых случаев коронавируса, сильной нагрузки на госпитальный сектор пока не наблюдается. Это специалисты объясняют нетяжелым течением нового штамма "омикрон".

"Через тот же опыт прошли страны Африки, где "омикрон" был впервые обнаружен, и далее уже Великобритания. Все это управляемо. Сегодня главное активно управлять случаями на уровне первичного здравоохранения", – сказала на брифинге Габуния.

Как отметила представитель Минздрава, около 45% коек в Грузии остаются свободными, то же самое касается коек в педиатрических отделениях. Всего в стране 87 609 активных случаев, из них 4 595 пациентов находятся в клиниках, а в реанимации – 283.
"С помощью активной работы семейных врачей, а также, исходя из того, что большая часть случаев протекает легко, пациенты не нуждаются в госпитализации, дети остаются дома и там продолжают лечение", – пояснила Габуния.
COVID-рекорд Грузии: главное о коронавирусе на 25 января >>>
При этом замминистра подчеркнула, что желательно, чтобы такие общественные массовые мероприятия, как конференции и тренинги, сейчас проходили бы в дистанционном режиме, поскольку в течение последующих двух недель ожидается пик распространения коронавируса.
По словам Габуния, в Грузии на данный момент действуют 102 онлайн-клиники, по больницам распределены 2,5 тысячи семейных врачей как в частном, так и государственном секторах. А ресурса горячей линии 1522 достаточно для того, чтобы наблюдать за всеми инфицированными гражданами, считает замглавы Минздрава.
К слову, накануне на горячую линию поступило 5,6 тысячи звонков, что считается рекордным показателем, отметила Габуния.
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