https://sputnik-georgia.ru/20220125/omikron-prikhoditsya-na-90-vsekh-sluchaev-covid--glavnyy-epidemiolog-gruzii-263869568.html

"Омикрон" приходится на 90% всех случаев COVID – главный эпидемиолог Грузии

"Омикрон" приходится на 90% всех случаев COVID – главный эпидемиолог Грузии

В стране идентифицирован как первый подштамм "омикрона", так и второй, заявил врач 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T14:39+0400

2022-01-25T14:39+0400

2022-01-25T14:39+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

здравоохранение

коронавирус covid-19

штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. В Грузии с каждым днем усиливается циркуляция нового штамма коронавируса "омикрон" и, по расчетам грузинских эпидемиологов, он уже достигает 90%, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Несмотря на то, что в стране лабораторно подтверждено около 1 532 случаев нового штамма, эпидемиологи полагают, что инфицированных "омикроном" намного больше. Основанием для таких предположений является то, что существующим на сегодняшний день тестам, особенно быстрым, сложно его установить.По словам главного эпидемиолога страны, второй подтип штамма "омикрон" считается еще более заразным, чем первый, и быстрый рост случаев может быть связан именно с ним.В Грузии не будут вводить дополнительные ковид-ограничения >>>Гамкрелидзе прогнозирует еще больший рост случаев в течение ближайших двух недель. Между тем, по его словам, в стране возрос процентный показатель ношения масок – он достиг 53%."То есть люди немного испугались, почувствовали, что маски правда защищают. Если с 53% мы дойдем до 80-90%, то намного спокойнее перенесем эту волну", – подчеркнул врач.В Грузии бушует шестая волна коронавируса. В январе суточный показатель заболеваемости достиг уже 15 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, здравоохранение, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"