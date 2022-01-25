https://sputnik-georgia.ru/20220125/v-gruzii-mogut-priostanovit-testirovanie-bessimptomnykh-patsientov-na-covid-19-263870453.html

В Грузии могут приостановить тестирование бессимптомных пациентов на COVID-19

В Грузии могут приостановить тестирование бессимптомных пациентов на COVID-19

Сектору здравоохранения сейчас важнее переключиться на пациентов с симптомами, отметил эпидемиолог 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T15:24+0400

2022-01-25T15:24+0400

2022-01-25T15:24+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

здравоохранение

коронавирус covid-19

штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. В Грузии могут временно приостановить тестирование бессимптомных пациентов на коронавирус, заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Врач отметил, что сфере здравоохранения сейчас важнее полностью переключиться на пациентов с симптомами. "Хочу попросить население не загружать лаборатории. Вы знаете, какие там очереди", – отметил Гамкрелидзе.Медик порекомендовал жителям страны при появлении симптомов заражения коронавирусом не сдавать тест, а переходить на самоизоляцию на восемь дней."Если у людей есть симптомы, "омикрон" уже так циркулирует, что никакое тестирование не является обязательным. Важно, чтобы в случае симптомов, люди прямо переходили в изоляцию", – отметил Гамкрелидзе.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. В январе суточный показатель заболеваемости достиг уже 15 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, здравоохранение, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"