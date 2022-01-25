https://sputnik-georgia.ru/20220125/v-gruzii-mogut-priostanovit-testirovanie-bessimptomnykh-patsientov-na-covid-19-263870453.html
В Грузии могут приостановить тестирование бессимптомных пациентов на COVID-19
В Грузии могут приостановить тестирование бессимптомных пациентов на COVID-19
Сектору здравоохранения сейчас важнее переключиться на пациентов с симптомами, отметил эпидемиолог 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T15:24+0400
2022-01-25T15:24+0400
2022-01-25T15:24+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
здравоохранение
коронавирус covid-19
штамм коронавируса "омикрон"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0c/249190546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8105e909a022275d23f7215170c1aa67.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. В Грузии могут временно приостановить тестирование бессимптомных пациентов на коронавирус, заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Врач отметил, что сфере здравоохранения сейчас важнее полностью переключиться на пациентов с симптомами. "Хочу попросить население не загружать лаборатории. Вы знаете, какие там очереди", – отметил Гамкрелидзе.Медик порекомендовал жителям страны при появлении симптомов заражения коронавирусом не сдавать тест, а переходить на самоизоляцию на восемь дней."Если у людей есть симптомы, "омикрон" уже так циркулирует, что никакое тестирование не является обязательным. Важно, чтобы в случае симптомов, люди прямо переходили в изоляцию", – отметил Гамкрелидзе.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. В январе суточный показатель заболеваемости достиг уже 15 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0c/249190546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a4a81ca904fc9d06efebc078c71b5aa8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, здравоохранение, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"
В Грузии могут приостановить тестирование бессимптомных пациентов на COVID-19
Сектору здравоохранения сейчас важнее переключиться на пациентов с симптомами, отметил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. В Грузии могут временно приостановить тестирование бессимптомных пациентов на коронавирус, заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
"Мы выступили с инициативой с 1 февраля приостановить тестирование бессимптомных пациентов с COVID-19 как быстрыми тестами, так и ПЦР. Исключением остается медперсонал", – сказал на брифинге эпидемиолог.
Врач отметил, что сфере здравоохранения сейчас важнее полностью переключиться на пациентов с симптомами. "Хочу попросить население не загружать лаборатории. Вы знаете, какие там очереди", – отметил Гамкрелидзе.
Медик порекомендовал жителям страны при появлении симптомов заражения коронавирусом не сдавать тест, а переходить на самоизоляцию на восемь дней.
"Если у людей есть симптомы, "омикрон" уже так циркулирует, что никакое тестирование не является обязательным. Важно, чтобы в случае симптомов, люди прямо переходили в изоляцию", – отметил Гамкрелидзе.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. В январе суточный показатель заболеваемости достиг уже 15 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.