https://sputnik-georgia.ru/20220126/testirovanie-na-koronavirus-v-gruzii-ne-budet-priostanovleno-263905456.html
Тестирование на коронавирус в Грузии не будет приостановлено
Тестирование на коронавирус в Грузии не будет приостановлено
Главный эпидемиолог Грузии во вторник выступил с инициативой приостановить бесплатное тестирование граждан на коронавирус, если у них нет симптомов 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T18:03+0400
2022-01-26T18:03+0400
2022-01-26T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Заявление о приостановлении бесплатного тестирования граждан на коронавирус при отсутствии симптомов заболевания носило рекомендательный характер, сказал глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили журналистам.Так он прокомментировал инициативу директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе. Быстрые тесты в медучреждениях Грузии делают бесплатно, а за ПЦР-тест либо нужно заплатить самому, либо получить назначение от семейного врача.Грузия переживает шестую волну коронавируса. За минувшие сутки был установлен новый антирекорд – тестирование выявило 17 530 случаев коронавируса. Хотя еще десять дней назад прирост был около 5,5 тысячи.При этом до сих пор достаточно низкий уровень вакцинации от коронавируса - за десять месяцев двумя дозами привиты только 42,2% взрослого населения. С учетом сложившейся ситуации Амиран Гамкрелидзе порекомендовал жителям страны при появлении признаков заболевания сразу переходить на самоизоляцию на восемь дней. Тестирование, по его словам, необязательно. Он призвал население не перегружать лаборатории, так как, всем известно, какие в последнее время бывают очереди на тестирование из-за ухудшения эпидситуации.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав грузии, амиран гамкрелидзе
Тестирование на коронавирус в Грузии не будет приостановлено
Главный эпидемиолог Грузии во вторник выступил с инициативой приостановить бесплатное тестирование граждан на коронавирус, если у них нет симптомов
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Заявление о приостановлении бесплатного тестирования граждан на коронавирус при отсутствии симптомов заболевания носило рекомендательный характер, сказал глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили журналистам.
Так он прокомментировал инициативу директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе.
"В стране нет дефицита тестов. Нет никакого приостановления тестирования. Тестирование продолжается в обычном режиме для тех категорий, которые бесплатно получали услугу", - сказал Азарашвили.
Быстрые тесты в медучреждениях Грузии делают бесплатно, а за ПЦР-тест либо нужно заплатить самому, либо получить назначение от семейного врача.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. За минувшие сутки был установлен новый антирекорд – тестирование выявило 17 530 случаев коронавируса. Хотя еще десять дней назад прирост был около 5,5 тысячи.
При этом до сих пор достаточно низкий уровень вакцинации от коронавируса - за десять месяцев двумя дозами привиты только 42,2% взрослого населения.
С учетом сложившейся ситуации Амиран Гамкрелидзе порекомендовал жителям страны при появлении признаков заболевания сразу переходить на самоизоляцию на восемь дней. Тестирование, по его словам, необязательно.
Он призвал население не перегружать лаборатории, так как, всем известно, какие в последнее время бывают очереди на тестирование из-за ухудшения эпидситуации.
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