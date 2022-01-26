https://sputnik-georgia.ru/20220126/testirovanie-na-koronavirus-v-gruzii-ne-budet-priostanovleno-263905456.html

Тестирование на коронавирус в Грузии не будет приостановлено

Тестирование на коронавирус в Грузии не будет приостановлено

Главный эпидемиолог Грузии во вторник выступил с инициативой приостановить бесплатное тестирование граждан на коронавирус, если у них нет симптомов 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T18:03+0400

2022-01-26T18:03+0400

2022-01-26T18:03+0400

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амиран гамкрелидзе

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Заявление о приостановлении бесплатного тестирования граждан на коронавирус при отсутствии симптомов заболевания носило рекомендательный характер, сказал глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили журналистам.Так он прокомментировал инициативу директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе. Быстрые тесты в медучреждениях Грузии делают бесплатно, а за ПЦР-тест либо нужно заплатить самому, либо получить назначение от семейного врача.Грузия переживает шестую волну коронавируса. За минувшие сутки был установлен новый антирекорд – тестирование выявило 17 530 случаев коронавируса. Хотя еще десять дней назад прирост был около 5,5 тысячи.При этом до сих пор достаточно низкий уровень вакцинации от коронавируса - за десять месяцев двумя дозами привиты только 42,2% взрослого населения. С учетом сложившейся ситуации Амиран Гамкрелидзе порекомендовал жителям страны при появлении признаков заболевания сразу переходить на самоизоляцию на восемь дней. Тестирование, по его словам, необязательно. Он призвал население не перегружать лаборатории, так как, всем известно, какие в последнее время бывают очереди на тестирование из-за ухудшения эпидситуации.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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