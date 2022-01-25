https://sputnik-georgia.ru/20220125/vrachi-nazvali-chetyre-skrytykh-simptoma-omikrona-263877161.html
Врачи назвали четыре скрытых симптома "омикрона"
Врачи назвали четыре скрытых симптома "омикрона"
При заражении "омикроном" больные сталкиваются с широким спектром симптомов, схожих с простудой 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T17:45+0400
2022-01-25T17:45+0400
2022-01-25T17:50+0400
общество
новости
в мире
коронавирус covid-19
советы врачей
штамм коронавируса "омикрон"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/13/262971265_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_70e1fae7aa3ec07cb5ca45265a209d01.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Есть четыре скрытых симптома нового штамма коронавируса "омикрон", которые легко можно спутать с признаками других недомоганий, пишет британская газета The Sun.В частности, одним из таких признаков является усталость. Этот симптом люди часто списывает на перегруженный график работы или образ жизни. Между тем, по словам эксперта по инфекционным заболеваниям, доктора Сачин Награни, усталость может быть ранним маркером заражения коронавирусом, но она легко может быть вызвана и другой причиной.Ломота и боли в мышцах – тоже скрытый симптом. Как отметил Награни, такое состояние может быть спровоцировано тем же чувством усталости. Потеря аппетита – этот симптом встречается у людей, заразившихся как "омикроном", так и "дельтой". И его легко спутать с другими проявлениями.Кто предрасположен к заражению "омикроном"? Ответ инфекциониста >>>Наконец, еще одним таким признаком, согласно информации The Sun, является тошнота, которая все же редко проявляется при COVID-19.С так называемым омикрон-штаммом коронавируса, или B.1.1.529, ученые впервые столкнулись в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в Грузии. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/13/262971265_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_9e60fca4ca0ffa6cb48ffd880e268fef.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, коронавирус covid-19, советы врачей, штамм коронавируса "омикрон"
Врачи назвали четыре скрытых симптома "омикрона"
17:45 25.01.2022 (обновлено: 17:50 25.01.2022)
При заражении "омикроном" больные сталкиваются с широким спектром симптомов, схожих с простудой
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik.
Есть четыре скрытых симптома нового штамма коронавируса "омикрон", которые легко можно спутать с признаками других недомоганий, пишет британская газета The Sun
.
Медики уже не раз заявляли, что при заражении "омикроном" больные сталкиваются с широким спектром симптомов, схожих с простудой. При этом есть такие симптомы, которые можно принять за проявление иных заболеваний.
В частности, одним из таких признаков является усталость. Этот симптом люди часто списывает на перегруженный график работы или образ жизни.
Между тем, по словам эксперта по инфекционным заболеваниям, доктора Сачин Награни, усталость может быть ранним маркером заражения коронавирусом, но она легко может быть вызвана и другой причиной.
Ломота и боли в мышцах – тоже скрытый симптом. Как отметил Награни, такое состояние может быть спровоцировано тем же чувством усталости. Потеря аппетита – этот симптом встречается у людей, заразившихся как "омикроном", так и "дельтой". И его легко спутать с другими проявлениями.
Наконец, еще одним таким признаком, согласно информации The Sun, является тошнота, которая все же редко проявляется при COVID-19.
С так называемым омикрон-штаммом коронавируса, или B.1.1.529, ученые впервые столкнулись в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в Грузии. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.