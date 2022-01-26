https://sputnik-georgia.ru/20220126/covid-19-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-26-yanvarya-263889193.html

COVID-19 в Грузии: главное о коронавирусе на 26 января

COVID-19 в Грузии: главное о коронавирусе на 26 января

Почти по 2 тысячи заражений выявлены за сутки в двух регионах страны, однако антилидером ковид-инфицирования по-прежнему остается Тбилиси 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T12:02+0400

2022-01-26T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузинские медики из рекордных 17 530 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 9 487 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 78 172 теста на коронавирус, 46 900 – на антиген, 31 272 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 092 684 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 087 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 977 832 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 39 пациентов, а с начала пандемии – 14 813.На данный момент в Грузии 100 013 активных случаев, из них 4 651 нуждается в стационарном лечении. Состояние 999 пациентов тяжелое, из них 283 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 201 пациент находится в ковид-гостиницах, 93 339 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома, 32 – в ковид-отелях.Вновь антирекорд! Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 17 530 >>>Показатель положительности по данным на 26 января составляет 22,42%, за две недели – 15,32%, за семь дней – 19,58%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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