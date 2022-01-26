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https://sputnik-georgia.ru/20220126/infektsionist-rasskazal-chem-opasen-omikron-dlya-detey-263886721.html
Инфекционист рассказал, чем опасен "омикрон" для детей
Инфекционист рассказал, чем опасен "омикрон" для детей
Наиболее часто такие патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T10:28+0400
2022-01-26T11:29+0400
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коронавирус covid-19
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штамм коронавируса "омикрон"
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Поражение бронхов – вот чем нередко грозит детям заражение новым штаммом коронавирса "омикрон", что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию.Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.При этом наиболее часто подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.Врач отметил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%. Горелов также не исключил возможности повторного заражения детей коронавирусом.Вспышка коронавируса на Южном Кавказе – Грузия, Армения и Азербайджан в цифрах &gt;&gt;&gt;О штамме "омикрон" ученым известно не многое. Впервые его обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению экспертов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Грузию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, наука, дети, юар, коронавирус covid-19, советы врачей, штамм коронавируса "омикрон"

Инфекционист рассказал, чем опасен "омикрон" для детей

10:28 26.01.2022 (обновлено: 11:29 26.01.2022)
© AP Photo / Mark LennihanПандемия коронавируса COVID-19. Мама и дочь в масках целуются в районе Куинс, Нью-Йорк, США перед началом занятий в школе
Пандемия коронавируса COVID-19. Мама и дочь в масках целуются в районе Куинс, Нью-Йорк, США перед началом занятий в школе - Sputnik Грузия, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
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Наиболее часто такие патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Поражение бронхов – вот чем нередко грозит детям заражение новым штаммом коронавирса "омикрон", что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию.
Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Выявлены определенные особенности течения болезни у детей – стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации. Помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея", – сказал в беседе с РИА Новости Горелов.

При этом наиболее часто подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.
Врач отметил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%. Горелов также не исключил возможности повторного заражения детей коронавирусом.
Вспышка коронавируса на Южном Кавказе – Грузия, Армения и Азербайджан в цифрах >>>
О штамме "омикрон" ученым известно не многое. Впервые его обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению экспертов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Грузию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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