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Инфекционист рассказал, чем опасен "омикрон" для детей
Инфекционист рассказал, чем опасен "омикрон" для детей
Наиболее часто такие патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T10:28+0400
2022-01-26T10:28+0400
2022-01-26T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Поражение бронхов – вот чем нередко грозит детям заражение новым штаммом коронавирса "омикрон", что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию.Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.При этом наиболее часто подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.Врач отметил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%. Горелов также не исключил возможности повторного заражения детей коронавирусом.Вспышка коронавируса на Южном Кавказе – Грузия, Армения и Азербайджан в цифрах >>>О штамме "омикрон" ученым известно не многое. Впервые его обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению экспертов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Грузию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, наука, дети, юар, коронавирус covid-19, советы врачей, штамм коронавируса "омикрон"
Инфекционист рассказал, чем опасен "омикрон" для детей
10:28 26.01.2022 (обновлено: 11:29 26.01.2022)
Наиболее часто такие патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Поражение бронхов – вот чем нередко грозит детям заражение новым штаммом коронавирса "омикрон", что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию.
Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Выявлены определенные особенности течения болезни у детей – стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации. Помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея", – сказал в беседе с РИА Новости Горелов.
При этом наиболее часто подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.
Врач отметил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%. Горелов также не исключил возможности повторного заражения детей коронавирусом.
О штамме "омикрон" ученым известно не многое. Впервые его обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению экспертов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Грузию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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