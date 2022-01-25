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Вспышка коронавируса на Южном Кавказе – Грузия, Армения и Азербайджан в цифрах

Вспышка коронавируса на Южном Кавказе – Грузия, Армения и Азербайджан в цифрах

Эпидемиологи полагают, что резкий рост случаев инфицирования коронавирусом связан с появлением нового штамма - "омикрон"

2022-01-25T19:01+0400

2022-01-25T19:01+0400

2022-01-25T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв - Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в последние дни стала ухудшаться во всех трех странах Южного Кавказа – Грузии, Армении и Азербайджане, что, как полагают эксперты, связано с быстрыми темпами распространения нового штамма коронавируса "омикрон".В Грузии за минувшие сутки установлен новый антирекорд – тестирование выявило 15 762 случая коронавируса, то есть практически вдвое больше, чем днем ранее. Еще десять дней назад прирост был 5 504.В соседних странах также наблюдается тенденция резкого роста, но цифры намного меньше. К примеру, в Азербайджане во вторник были зарегистрированы 2 468 новых инфицированных, тогда как еще 16 января было 808.Количество заболевших коронавирусом в Армении за последние сутки составило 1 332, хотя 16 января было всего 240."Лидирует" Грузия и по смертности от осложнений, вызванных коронавирусом. Если в Армении за десять дней скончались 14 человек, а в Азербайджане – 122, то в Грузии смертность подскочила до 349.Не уступила Грузия соседним странам и по общему количеству инфицированных коронавирусом за период пандемии – Армения (353 731), Азербайджан (636 956) и Грузия (1 075 154).При этом следует учитывать то, что население Азербайджана почти втрое больше населения Грузии – 10,1 миллиона и 3,7 миллиона, соответственно. В Армении – 2,9 миллиона человек.Процесс вакцинации во всех странах Южного Кавказа идет достаточно медленными темпами. Азербайджан в этом списке занимает первое место – 46,8%. В Грузии обеими дозами вакцины привиты 42,1% взрослого населения. В разы меньше вакцинированных в Армении – всего 27,7%.В Азербайджане вакцинация началась в январе 2021 года, в Грузии – в марте 2021 года, в Армении – в апреле 2021 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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