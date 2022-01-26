https://sputnik-georgia.ru/20220126/izmena-stalo-izvestno-pochemu-raspalsya-brak-dzheysona-momoa--263898744.html
Измена? Стало известно, почему распался брак Джейсона Момоа
Измена? Стало известно, почему распался брак Джейсона Момоа
Бытует мнение, что звезда "Аквамена" закрутил интрижку с молодой коллегой по цеху и жена не смогла простить его
2022-01-26T15:55+0400
2022-01-26T15:55+0400
2022-01-26T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Стало известно, почему распался брак голливудских актеров Джейсона Момоа и Лизы Боне – источники сообщили, что актер был не до конца честен с женой. В начале 2022 года самая крепкая пара Голливуда Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о расставании. И несмотря на то, что пара заявила, что отношения исчерпали себя и они готовы двигаться дальше, эта причина не успокоила любопытство фанатов. В Сети до сих пор теряются в догадках, почему расстались звезда "Аквамена" и его супруга. Ясность внесли источники из окружения. Ходят слухи, что брак Момоа и Боне развалился из-за интрижки актера с коллегой по "Игре престолов" Эмилии Кларк. Но друзья актера настойчиво опровергают эту информацию, о чем рассказали US Weekly. "На самом деле они расстались из-за разных целей. Пару лет назад Джейсон старался найти работу. И вот сейчас его карьера на пике и он много снимается, что не устраивает Лизу. Она не готова ездить с ним по разным городам, ведь ей нравится жить в Лос-Анджелесе”, – рассказал источник.Читайте также: Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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светская хроника, зарубежные звезды, джейсон момоа
Измена? Стало известно, почему распался брак Джейсона Момоа
Бытует мнение, что звезда "Аквамена" закрутил интрижку с молодой коллегой по цеху и жена не смогла простить его
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Стало известно, почему распался брак голливудских актеров Джейсона Момоа и Лизы Боне – источники сообщили, что актер был не до конца честен с женой.
В начале 2022 года самая крепкая пара Голливуда Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о расставании. И несмотря на то, что пара заявила, что отношения исчерпали себя и они готовы двигаться дальше, эта причина не успокоила любопытство фанатов.
В Сети до сих пор теряются в догадках, почему расстались звезда "Аквамена" и его супруга. Ясность внесли источники из окружения.
Ходят слухи, что брак Момоа и Боне развалился из-за интрижки актера с коллегой по "Игре престолов" Эмилии Кларк. Но друзья актера настойчиво опровергают эту информацию, о чем рассказали US Weekly.
"На самом деле они расстались из-за разных целей. Пару лет назад Джейсон старался найти работу. И вот сейчас его карьера на пике и он много снимается, что не устраивает Лизу. Она не готова ездить с ним по разным городам, ведь ей нравится жить в Лос-Анджелесе”, – рассказал источник.
Джейсон Момоа развелся с женой после 16 лет отношений
Эмилия Кларк и Джейсон Момоа из "Игры престолов
" воссоединились?
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