https://sputnik-georgia.ru/20220126/kto-predstavit-gruziyu-na-zimnikh-olimpiyskikh-igrakh-v-pekine-263884549.html

Кто представит Грузию на зимних Олимпийских играх в Пекине

Кто представит Грузию на зимних Олимпийских играх в Пекине

Спортивный обозреватель Sputnik Грузии представляет спортсменов, которые будут выступать на зимней Олимпиаде под флагом Грузии 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T09:01+0400

2022-01-26T09:01+0400

2022-01-26T09:01+0400

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До старта XXIV зимней Олимпиады в Пекине осталось чуть больше одной недели. Эти Игры, как и ОИ в Токио летом прошлого года, будут не совсем обычными. Причина все та же – пандемия COVID-19. На трибунах не будет болельщиков, спортсмены пройдут жесточайший контроль, да и вообще обстановка будет далеко не самой праздничной.И все же это Олимпийские игры, и спортсмены с максимальной самоотдачей будут бороться за медали, не взирая ни на какие обстоятельства. В том числе и грузинские. В Пекине их будет немного – всего девять человек, но это больше, чем было четыре года назад в южнокорейском Пхёнчхане. Тогда нашу страну представляли четыре атлета в трех видах спорта.Итак, кто же представит Грузию на Олимпиаде в Пекине?Морис Квителашвили – индивидуальные соревнования среди мужчинВне всяких сомнений Квителашвили самый опытный фигурист в нынешнем составе. Во-первых, для Мориса ОИ в Пекине станут вторыми в карьере (в Пхенчхане он занял итоговое 24 место). А, во-вторых, к предстоящим соревнованиям грузин подходит в неплохой форме.На недавнем чемпионате Европы в Таллине Квителашвили занял шестое место, а в ноябре прошлого года стал победителем заключительного этапа Гран-при сезона в Сочи. Уверен, и на ОИ в Пекине Квителашвили сделает все возможное, чтобы выступить достойно.Анастасия Губанова – индивидуальные соревнования среди женщинО том, что 19-летняя Губанова будет выступать за сборную Грузии, стало известно летом прошлого года. Уроженка Тольятти является серебряным призером Финала юниорского Гран-при сезона 2016/17, также на ее счету серебряная награда на "Челленджере" "Золотой конек Загреба" 2018 года. На прошедшем чемпионате Европы Губанова заняла седьмое место в итоговом протоколе.Карина Сафина/Лука Берулава – спортивные парыЛицензию на ОИ в Пекине грузинская пара завоевала на соревнованиях в немецком Оберстдорфе в конце сентября прошлого года. А на уже упомянутом ЧЕ Сафина/Берулава показали четвертый результат.Мария Казакова/Георгий Ревия – танцевальная параГрузинский дуэт стал автором настоящей сенсации, завоевав серебряные медали на юниорском чемпионате мира в Таллине в марте прошлого года. Также дуэт Казакова/Ревия может занести себе в актив победу на турнире Mezzaluna Cup в Италии.Саба Кумариташвили – санный спорт21-летний Кумариташвили пока не может похвастаться какими-то серьезными достижениями. Но Саба, если так можно выразиться, представитель санной династии Грузии. Он является сыном двоюродного брата Нодара Кумариташвили, грузинского саночника, трагически погибшего во время тренировочного заезда на ОИ в Ванкувере (2010).Нино Циклаури – горнолыжный спортНесмотря на тот факт, что Циклаури всего 28 лет, для грузинки Игры в Пекине станут уже четвертыми в карьере. Ее дебют состоялся в Ванкувере (2010) в возрасте 15 лет. Уже через четыре года спортсменке доверили честь быть знаменосцем на церемонии открытия Игр в Сочи, а на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане Циклаури показала свой лучший результат на ОИ, заняв 39 место в слаломе.Сосо Джапаридзе – горнолыжный спортДля молодого спортсмена ОИ в Пекине станут первыми в карьере.Грузия, со времен обретения независимости, в восьмой раз примет участие в зимних Олимпийских играх. Пока на счету наших спортсменов нет ни одной медали, но делегация в Пекине станет самой представительной – в столице Китая выступят девять атлетов, а это дает надежду на то, что и победы на зимних ОИ не за горами.XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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