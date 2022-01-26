https://sputnik-georgia.ru/20220126/podorozhaet-li-khleb-v-gruzii-263873884.html

Подорожает ли хлеб в Грузии

Подорожает ли хлеб в Грузии

Несмотря на то, что все составляющие для производства хлеба выросли в цене, продукт не подорожает за счет импортируемой муки, заявил представитель хлебопеков 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T01:30+0400

2022-01-26T01:30+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. На данный момент нет никаких предпосылок для повышения стоимости социального хлеба, заявил Sputnik Грузия председатель Ассоциации хлебопеков Малхаз Долидзе.В связи с подорожанием пшеницы на мировых рынках, а также роста стоимости импортированной продукции, из которой выпекается хлеб: подсолнечное масло, дрожжи, соль, себестоимость продукта номер один увеличилась на 15-17 тетри осенью 2021 года. Сегодня самый востребованный социальный хлеб стоит в стране 0,9-1 лари, а в магазинах его цена примерно 1,2 лари.По словам Долидзе, с нового года в Грузии на 50% повысились тарифы на электроэнергию, воду, газ. Поэтому даже если пшеница станет дешевле, то производство муки все равно обходится дорого, и не может конкурировать со стоимостью импортированной муки. Кроме того, на 30% выросли упаковочные материалы и транспортные расходы. А доступная мука балансирует все это и помогает удерживать стоимость хлеба.По его словам, пошлина на импорт муки из России нулевая, продукт хорошего качества, поэтому очень выгодно завозить муку.Трудности у мукомоловТрудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Соответственно, со временем увеличилась экспортная пошлина с 25 до 98 долларов. При этом пошлина на импорт муки нулевая. Учитывая столь высокую разницу в цене, импортеры все меньше интересуются пшеницей и массово закупают муку.За 11 месяцев 2021 года импорт пшеничной муки в Грузию увеличился в три раза, страна завезла 28,4 тысячи тонн муки стоимостью 8,7 миллиона долларов. Что касается пшеницы, то за январь-ноябрь прошлого года ее экспорт в Грузию упал на 33,5%. По данным Ассоциации производителей зерна, в декабре 2021 года страна завезла в семь раз меньше зерна, чем за аналогичный период 2020 года.Не выдерживая конкуренцию малые и средние мукомольные заводы, в стране они закрываются один за другим. Крупные мелькомбинаты пытаются держаться на плаву, но подумывают тоже заняться импортом муки, отказавшись от производства продукта на местах.Выход мукомолы видят в введении зеркальной пошлины на российскую муку. То есть если пшеница облагается налогом в 98 долларов, то ввозимая в Грузию мука будет облагаться таким же налогом. Это уравняет условия.Кроме того, эксперт считает, что импорт пшеницы очень важен для продовольственной безопасности страны – муку можно хранить лишь несколько месяцев, а пшеницу – годы. Долидзе полагает, что после весеннего урожая зерно, скорее всего, немного упадет в цене, так как производители высвобождают амбары для нового урожая.Как заявляют в Минсельхозе Грузии, несмотря на рекордный рост импорта муки, у Грузии запасы пшеницы находятся в пределах установленной международной нормы.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Его стоимость была самой выгодной для Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, хлеб, зерно