https://sputnik-georgia.ru/20220121/gruziya-lider-po-importu-muki-iz-rossii--mukomoly-byut-trevogu-263793281.html

Грузия лидер по импорту муки из России – мукомолы бьют тревогу

Грузия лидер по импорту муки из России – мукомолы бьют тревогу

На сегодняшний день Грузия обогнала Китай и вышла на первое место по импорту муки из России, объем которого вырос на 600% 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T16:37+0400

2022-01-21T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В связи со стремительным ростом импорта пшеничной муки в Грузию местные мукомольные заводы не выдерживают конкуренции и вынуждены сворачивать производство, заявил в интервью Sputnik Грузия исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года, соответственно со временем увеличилась экспортная пошлина с 25 долларов до 98 долларов. При этом пошлина на импорт муки нулевая. Учитывая столь высокую разницу в цене, импортеры все меньше интересуются пшеницей и массово закупают муку.За 11 месяцев 2021 года импорт пшеничной муки в Грузию увеличился в три раза, страна завезла 28,4 тысячи тонн муки, стоимостью 8,7 миллиона долларов. Что касается пшеницы, то за январь-ноябрь прошлого года экспорт пшеницы в Грузию упал на 33,5%. По словам Силагава, в декабре страна завезла в семь раз меньше зерна, чем за аналогичный период 2020 года.По словам эксперта, проблема, которая стоит в повестке дня в течение нескольких месяцев, становиться все острее. Ситуация дошла до того, что начинают закрываться и крупные комбинаты.Подорожает ли в Грузии хлеб – мнение производителей >>"Десять мукомольных заводов уже прекратили работу в прошлом году, но они были малыми и средними заводами и не очень повлияли на рынок. У больших заводов были старые запасы. Сегодня мукомольные заводы вынуждены или сами начать импорт муки, или закрыться. Но тут другой момент. Если начать завозить муку, мелькомбинату понадобиться лишь 15% своих сотрудников. Остальных придется отпустить", - пояснил он.Силагава отмечает, что эйфория на дешевую по сравнению с пшеницей муку окончательно погубит рынок, оставит людей без работы и в отсутствии какой-либо конкуренции создаст угрозу и продовольственным запасам страны.По его словам, если решать, что важнее для страны - работа мелькомбината или импорт муки, то ответ очевиден. Переработка пшеницы создает для Грузии целую цепочку ценностей - занятость, переработка отрубей (если завод останавливается, тогда должен иметь место импорт отрубей). До сих пор 90% отрубей местного производства уходило в животноводство.Работа над решением вопроса ведется несколько месяцев. Но чтобы прийти к решению, нужна включенность нескольких ведомств: Минсельхоза, Минэкономики и Минфина. Как сказал Силагава, сейчас на уровне замминистров встречи проходят, но нужно, чтобы подключились непосредственно руководители ведомств, принимающие решения."Мы, мукомолы, не требуем ничего экстраординарного, мы требуем правильной конкуренции", - заявил Силагава.В Грузии подорожал хлеб – эксперты объясняют почему >>Выход мукомолы видят в введении зеркальной пошлины на российскую муку. То есть если пшеница облагается налогом в 98 долларов, то ввозимая в Грузию мука будет облагаться таким же налогом. Это уровняет условия."Как на это посмотрит Россия, наш важный торговый партнер? – у нас свое объяснение. Экспорт муки в плане доходов не приоритетен для РФ. Россия продает примерно 35 миллионов тонн пшеницы, и доходы от нее примерно 15 миллиардов долларов. Если посмотреть на экспорт муки, Россия продает лишь полмиллиона тонн муки. Отсюда страна зарабатывает около 150 миллионов долларов", - пояснил Силагава.По его мнению, если Грузия не будем покупать у России муку, то по-любому будет покупать пшеницу, которая дороже.Эксперт отмечает, что на сегодняшний день Грузия обогнала Китай и вышла на первое место по импорту муки из России.Самую большую проблему в сложившейся ситуации Силагава видит в том, что запасы зерна не делаются."У нас обычно запасы на два месяца – это примерно 100 тысяч тонн. И ежемесячно потребляется 50-60 тысяч тонн и закупается 60 тысяч. Такой принцип, и если что-то происходило, в Грузии всегда были запасы. Сейчас завозится мука, которая не складируется, потому что срок хранения муки 2 месяца, а пшеницы 2-3 года. И если вдруг темпы импорта муки снизятся, то мы останемся ни с чем и рынок просто рухнет в мгновенье", - пояснил Силагава.Что думают власти?Как заявляют в Минсельхозе, несмотря на рекордный рост импорта муки, у Грузии запасы пшеницы находятся в пределах установленной международной нормы.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Его стоимость была самой выгодной для Грузии.Запасов пшеницы Грузии хватит на два месяца - министр >>"В одностороннем порядке, учитывая интерес только одной стороны, так не может быть. Подводя итог, мы продолжим диалог с производителями и, надеюсь, придем к какому-то решению. Второе - продовольственной безопасности ничего не угрожает. Третье — это неординарная ситуация на мировом рынке, которая вызвана нерациональными решениями некоторых стран, но мы постараемся максимально сбалансировать ее", — сказал Давиташвили.По словам Давиташвили, страна готова предпринять незамедлительные шаги в случае необходимости, подчеркнув, что премьер-министр проинформирован обо всех деталях, касающихся вопроса пшеницы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, россия, новости, грузия, леван давиташвили, зерно, леван силагава