"Прошу всех успокоиться". Кто взял Украину в заложники

Западные политики, похоже, запутались в заявлениях о грядущей войне, а союзники по НАТО не готовы отправлять солдат на фронт

Киев, долго пугавший население российским вторжением, теперь успокаивает, призывая "сбавить накал". Тем временем СМИ продолжают нагнетать истерию, а поставки вооружений на Украину только растут. Сможет ли встреча в "нормандском формате" переломить ситуацию, разбиралось корреспондент РИА Новости Ксения Мельникова.Просьба не нагнетать"Очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте накал. Ситуация нам понятна, нет никаких поводов для паники. Очень прошу всех успокоиться", — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, до этого твердивший о "российской угрозе", неожиданно поменял точку зрения.Как выяснилось, министр обороны Алексей Резников тоже не ждет нападения. "На данный момент Вооруженные силы России не создали ни одной ударной группировки, что бы говорило о том, что завтра они пойдут в наступление", — объяснил он.К тому же из Верховной рады внезапно отозвали направленный туда в августе законопроект "О государственной политике переходного периода". Там Россию называют "агрессором", объявляют недействительными любые документы, выданные в ДНР и ЛНР. В Москве эту инициативу расценили как отказ от Минских соглашений.Карабины раскуплены, карты нарисованыСюжет с эвакуацией дипломатов, раскручиваемый в США и Британии, так и не получил логического продолжения. Европейцы не одобрили. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в эвакуации нет "даже минимальной необходимости".Тем не менее западные СМИ и политики не прекращают нагнетать военную истерию. The Times, например, опубликовала репортаж о 52-летней киевлянке Марине Жагло, не пожалевшей несколько тысяч долларов на вооружение и экипировку, чтобы отбивать "атаку русских"."Я никогда в жизни не охотилась. Купила этот карабин, услышав, как солдаты обсуждали, какая винтовка лучше. Если до этого дойдет, то мы будем драться за Киев", — говорит она в интервью.Другая британская газета Financial Times вышла с заголовком "Россия планирует захватить Киев в ходе блицкрига". Датское издание DR сообщает, что "Украина создает ополчение из 130 тысяч гражданских — такова реакция на российскую "военную угрозу". "По будням 44-летний харьковчанин Александр Крупский работает в небольшом издательстве детских книг, а в выходные надевает форму, чтобы защищать свою страну", — пишут журналисты.Их американские коллеги уверены: в ближайшее время "придется воевать с Россией из-за Украины". "Президент Байден думает об отправке тысяч военнослужащих, а также боевых кораблей и самолетов в Прибалтику и Восточную Европу из-за угрозы российского вторжения", — отмечает The New York Times.Но одобряют это далеко не все. "Мы что, действительно собираемся воевать за какую-то коррумпированную восточноевропейскую страну, не имеющую для нас стратегического значения? Учитывая, что сейчас происходит в нашем собственном доме? Ни один нормальный человек никогда не стал бы делать что-либо подобное", — рассуждал в эфире Fox News Тони Бобулински, бывший компаньон Хантера Байдена.При этом Вашингтон усиленно втягивает в противостояние с Россией Японию, требуя от Токио "не разочаровывать Запад", указывает Sankei Shimbun (японское СМИ). "На последней онлайн-встрече президента Байдена и премьера Кисиды главным был вопрос активизации участия в антироссийском фронте по Украине", — сообщает автор статьи.СМИ опубликовали множество схем "вероятной атаки на Украину". В The Washington Post со ссылкой на американскую разведку нарисовали карту наступления по нескольким фронтам. Источники газеты Bild описали сразу два варианта боевых действий."Мы с этим не имеем ничего общего и не будем иметь, это я вам гарантирую", — заявил на этом фоне президент Хорватии Зоран Миланович. Страна входит в НАТО, но не намерена участвовать в гипотетическом конфликте России и Украины. Если войну развяжут, Загреб вернет хорватских военных на родину "всех до последнего".Невиданные прежде санкцииПолитики продолжают угрожать России "невиданными ранее санкциями". По словам министра иностранных дел Дании Йеппе Кoфода, с Москвой обойдутся гораздо суровее, чем в 2014-м.Джозеф Байден перечислил возможные меры: отключение от международной платежной системы SWIFT, запрет российским банкам операций с долларом. В конгресс направили законопроект, в черный список предлагают включить высокопоставленных российских чиновников, крупных бизнесменов, журналистов и заодно весь газопровод "Северный поток - 2".В Елисейском дворце пока делают ставку на дипломатию. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины и призвал к деэскалации. Он обсудит свои предложения с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Париж и Берлин выступают за диалог в "нормандском формате".И как раз в Париже 26 января встретятся политсоветники из Германии, России, Украины и Франции. От Москвы там будет заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Переговоров в таком формате не было с августа.По мнению собеседника РИА Новости, никто не хочет большой войны: "И на Украине понимают, что ничего хорошего для страны из этого не выйдет".Вашингтон и Лондон по-прежнему шлют в Киев вооружение. На днях доставили партию весом более 90 тонн. В США заявляют, что готовы "дать гораздо больше". Очевидно, Белый дом, не участвующий в "нормандском формате", попросту не заинтересован в нормализации. Хотя на словах американцы стремятся "снять напряженность дипломатическим путем".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

