https://sputnik-georgia.ru/20220126/sistema-zonalno-pochasovoy-parkovki-zarabotaet-esche-v-trekh-rayonakh-tbilisi-263896146.html

Система зонально-почасовой парковки заработает еще в трех районах Тбилиси

Система зонально-почасовой парковки заработает еще в трех районах Тбилиси

Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси с 2019 года. Час стоянки стоит 1 лари 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T15:06+0400

2022-01-26T15:06+0400

2022-01-26T15:24+0400

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парковка

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки в Тбилиси с 1 марта заработает еще в трех районах столицы – это Мтацминда, Чугурети и Дидубе, заявил мэр Каха Каладзе на заседании мэрии.Проект зонально-почасовой парковки запустили в Тбилиси в 2019 году. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут парковка бесплатная.В районе Дидубе, на улицах Церетели и Цабадзе, обустроено 90 парковочных мест. В районе Чугурети на 13 улицах выделено 497 парковочных мест, а в районе Мтацминда, на площади Свободы и 32 улицах - 1 116 мест.Кроме того, в районе Сабуртало увеличится количество улиц с зонально-почасовой парковкой. Речь идет об улицах Чиковани, Баланчивадзе и Чаилури. В целом 135 парковочных мест.В этих районах 44 из 1 838 парковочных мест будут предназначены для автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья, а четыре для зарядки электромобилей.По словам Каладзе, с 1 февраля в ареалах, выделенных для парковки, будут размещены информационные будки, где можно будет пройти регистрацию.Бездомные в Тбилиси получат жилье >>>Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, автомобили, парковка