https://sputnik-georgia.ru/20220126/skolko-bezdomnykh-semey-poluchat-zhile-s-fevralya-otvet-mera-tbilisi-263892282.html

Сколько бездомных семей получат жилье с февраля? Ответ мэра Тбилиси

Сколько бездомных семей получат жилье с февраля? Ответ мэра Тбилиси

Решить проблему с жильем бездомным тбилисцам было предвыборным обещанием Каладзе 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T13:03+0400

2022-01-26T13:03+0400

2022-01-26T13:03+0400

общество

новости

грузия

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. С февраля 2022 года муниципальное жилье получат 15-16 бездомных семей, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Решение жилищных проблем бездомных семей является предвыборным обещанием Каладзе. По его словам, он выполняет данное гражданам обещание.По словам градоначальника, данная программа продлится в течение следующих лет. Мэр столицы обещает, что вскоре в Тбилиси не будет ни одной бездомной семьи."С нашей стороны у этих семей будет всяческая поддержка и в течение последующих лет, не будет не одного бездомного тбилисца. Все будут обеспечены муниципальной жилплощадью и будет решена проблема, которая беспокоила их в течение многих лет", – отметил Каладзе.Мэрия Тбилиси еще в прошлом году начала создание жилищного фонда и с текущего года планирует реализовать данную программу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, каха каладзе