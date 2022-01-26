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Сколько бездомных семей получат жилье с февраля? Ответ мэра Тбилиси
Сколько бездомных семей получат жилье с февраля? Ответ мэра Тбилиси
Решить проблему с жильем бездомным тбилисцам было предвыборным обещанием Каладзе 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T13:03+0400
2022-01-26T13:03+0400
2022-01-26T13:03+0400
общество
новости
грузия
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. С февраля 2022 года муниципальное жилье получат 15-16 бездомных семей, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Решение жилищных проблем бездомных семей является предвыборным обещанием Каладзе. По его словам, он выполняет данное гражданам обещание.По словам градоначальника, данная программа продлится в течение следующих лет. Мэр столицы обещает, что вскоре в Тбилиси не будет ни одной бездомной семьи."С нашей стороны у этих семей будет всяческая поддержка и в течение последующих лет, не будет не одного бездомного тбилисца. Все будут обеспечены муниципальной жилплощадью и будет решена проблема, которая беспокоила их в течение многих лет", – отметил Каладзе.Мэрия Тбилиси еще в прошлом году начала создание жилищного фонда и с текущего года планирует реализовать данную программу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, каха каладзе
Сколько бездомных семей получат жилье с февраля? Ответ мэра Тбилиси
Решить проблему с жильем бездомным тбилисцам было предвыборным обещанием Каладзе
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. С февраля 2022 года муниципальное жилье получат 15-16 бездомных семей, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Решение жилищных проблем бездомных семей является предвыборным обещанием Каладзе. По его словам, он выполняет данное гражданам обещание.
"В бюджете столицы у нас есть несколько основных направлений. И одним из них являются социальные программы и программы здравоохранения. В этом направлении бюджет увеличен на 50 миллионов. Моим предвыборным обещанием было решение проблемы бездомных семей. С таким статусом в Тбилиси около 400 семей. Мы обещали дать им муниципальное жилье и выполняем это обещание", – сказал Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
По словам градоначальника, данная программа продлится в течение следующих лет. Мэр столицы обещает, что вскоре в Тбилиси не будет ни одной бездомной семьи.
"С нашей стороны у этих семей будет всяческая поддержка и в течение последующих лет, не будет не одного бездомного тбилисца. Все будут обеспечены муниципальной жилплощадью и будет решена проблема, которая беспокоила их в течение многих лет", – отметил Каладзе.
Мэрия Тбилиси еще в прошлом году начала создание жилищного фонда и с текущего года планирует реализовать данную программу.
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