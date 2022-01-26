https://sputnik-georgia.ru/20220126/vrachi-nazvali-priznaki-kovidnogo-kashlya-263871338.html
Врачи назвали признаки ковидного кашля
Врачи назвали признаки ковидного кашля
"Ковидный" кашель чаще всего бывает глубоким, идущим из легких, но без мокроты, отмечают врачи
2022-01-26T06:06+0400
2022-01-26T06:06+0400
2022-01-26T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Признаком COVID-19 является сухой кашель. По распространенности "ковидный" кашель – второй симптом коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли врачи в результате исследования, пишет издание The Mirror.С другой стороны, врачи отмечают, что не всегда сухой кашель является признаком коронавируса. Сухой кашель также может быть вызван астмой, аллергией или другими заболеваниями, а также спровоцирован курением или воздействием сухого воздуха.Врачи утверждают, что очень трудно отличить самостоятельно простуду от коронавируса, опираясь только на одни симптомы. Поэтому при лихорадке, затрудненном дыхании, сухом кашле, утрате вкуса и обоняния рекомендуют пройти тестирование и не заниматься самодиагностикой.Кто предрасположен к заражению "омикроном"? Ответ инфекциониста >>>Новый коронавирус появился в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй и с тех пор распространился по всему миру. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 355 млн человек, из них более 5,6 млн умерли.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лиза Офман
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
общество, новости, коронавирус covid-19, советы врачей
Врачи назвали признаки ковидного кашля
"Ковидный" кашель чаще всего бывает глубоким, идущим из легких, но без мокроты, отмечают врачи
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Признаком COVID-19 является сухой кашель. По распространенности "ковидный" кашель – второй симптом коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли врачи в результате исследования, пишет издание The Mirror.
Согласно исследованию, на сухой кашель жаловались около 68% заболевших коронавирусом. По мнению врачей, "ковидный" кашель чаще всего бывает глубоким, идущим из легких, но без мокроты.
С другой стороны, врачи отмечают, что не всегда сухой кашель является признаком коронавируса. Сухой кашель также может быть вызван астмой, аллергией или другими заболеваниями, а также спровоцирован курением или воздействием сухого воздуха.
Врачи утверждают, что очень трудно отличить самостоятельно простуду от коронавируса, опираясь только на одни симптомы. Поэтому при лихорадке, затрудненном дыхании, сухом кашле, утрате вкуса и обоняния рекомендуют пройти тестирование и не заниматься самодиагностикой.
Новый коронавирус появился в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй и с тех пор распространился по всему миру. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 355 млн человек, из них более 5,6 млн умерли.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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