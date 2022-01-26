https://sputnik-georgia.ru/20220126/vrachi-nazvali-priznaki-kovidnogo-kashlya-263871338.html

Врачи назвали признаки ковидного кашля

Врачи назвали признаки ковидного кашля

"Ковидный" кашель чаще всего бывает глубоким, идущим из легких, но без мокроты, отмечают врачи

2022-01-26T06:06+0400

2022-01-26T06:06+0400

2022-01-26T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Признаком COVID-19 является сухой кашель. По распространенности "ковидный" кашель – второй симптом коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли врачи в результате исследования, пишет издание The Mirror.С другой стороны, врачи отмечают, что не всегда сухой кашель является признаком коронавируса. Сухой кашель также может быть вызван астмой, аллергией или другими заболеваниями, а также спровоцирован курением или воздействием сухого воздуха.Врачи утверждают, что очень трудно отличить самостоятельно простуду от коронавируса, опираясь только на одни симптомы. Поэтому при лихорадке, затрудненном дыхании, сухом кашле, утрате вкуса и обоняния рекомендуют пройти тестирование и не заниматься самодиагностикой.Кто предрасположен к заражению "омикроном"? Ответ инфекциониста >>>Новый коронавирус появился в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй и с тех пор распространился по всему миру. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 355 млн человек, из них более 5,6 млн умерли.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, коронавирус covid-19, советы врачей