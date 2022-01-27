https://sputnik-georgia.ru/20220127/aeroport-v-vysokogornoy-racha-proshel-resertifikatsiyu-aerodroma-263918728.html

Аэропорт в высокогорной Рача прошел ресертификацию аэродрома

Аэропорт в высокогорной Рача прошел ресертификацию аэродрома

Сертификат, выданный Агентством гражданской авиации Грузии аэропорту Амбролаури, является бессрочным 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T12:02+0400

2022-01-27T12:02+0400

2022-01-27T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Аэропорт Амбролаури (высокогорный регион Рача), успешно прошел ресертификацию аэродрома на соответствие стандартам, сообщает Объединение аэропортов Грузии.Таким образом, процесс сертификации аэропортов, которым оперирует Объединение аэропортов Грузии, завершился. Ранее ресертификацию успешно прошли Кутаисский и Батумский международные аэропорты, а также аэропорт в высокогорной Местия.По информации ведомства, аэропорт в Амбролаури привел руководства по эксплуатации аэродромом и другие связанные с ними процедуры, в соответствие с новыми правилами сертификации Агентства гражданской авиации Грузии.Аэропорту в январе текущего месяца исполнилось пять лет."Гражданский аэродром подлежит сертификации, если он используется для целей транспортной авиации и воздушные перевозки осуществляются определенными категориями воздушных судов", – говорится в сообщении.Агентство гражданской авиации в соответствии с обновленными правилами аэропортов и аэродромов проводит сертификацию эксплуатантов в пять этапов. Компания-оператор аэропорта Амбролаури – Объединение аэропортов Грузии, успешно прошла все этапы.Перед выдачей сертификата, комиссия Агентства гражданской авиации на месте осматривает и оценивает инфраструктуру, технические средства и оборудование аэропорта, чтобы убедиться, что аэропорт соответствует требованиям и правилам, установленным законодательством Грузии, а также стандартам ICAO (Совета международной организации гражданской авиации, – ред.).История аэропорта в АмбролауриАэропорт в Амбролаури – это современный аэродром в регионе Рача на западе страны. Расположен примерно в 3,5 километрах от центра города Амбролаури.Официальное открытие аэропорта состоялось в октябре 2016 года, но полноценную работу начал лишь с января 2017 года. Длина аэродрома 1,1 километра, ширина 30 метров. Аэропорт принимает самолеты с вместимостью от 30 до 50 человек.Аэропорт выполняет лишь один рейс Амбролаури-Натахтари-Амбролаури с января по март, по пятницам и воскресеньям. Из Натахтари (30 км от Тбилиси) в Рача самолет вылетает в 15:30 часов, а назад из Амбролаури вылетает в 16:45 часов. Продолжительность полета – 30 минут, стоимость билета – 50 лари.Дети до трех лет могут путешествовать бесплатно, билеты для детей от 3 до 12 лет продаются со скидкой в 30 %.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, общество, новости, грузия, агентство гражданской авиации, амбролаури, объединение аэропортов грузии, рача, аэропорт