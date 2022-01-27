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Что делать, если заболел COVID-19?
Что делать, если заболел COVID-19?
Пандемия коронавируса продолжает пугать мир и сейчас важно не паниковать, а взять себя в руки и запомнить "золотые правила" борьбы с инфекцией
2022-01-27T14:42+0400
2022-01-27T14:42+0400
2022-01-27T15:09+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Если вы заболели коронавирусом, то врачи советуют ни в коем случае не паниковать, а сразу изолироваться и следовать главным правилам при COVID-19.Если результат теста на COVID-19 положительный, а характерных вирусу симптомов нет, то в этом случае лечение не требуется – просто оставайтесь дома. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки. Если у вас появились симптомы коронавируса, ваши действия:При насморке или заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды. При боли в горле можно полоскать горло, применять таблетки для рассасывания, спреи.При температуре 38 градусов и выше, принимайте жаропонижающие препараты. Вы можете также принимать витамины С и D, но только в соответствии с инструкциями к препаратам. Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом >>>Важно помнить: не стоить самостоятельно принимать антибиотики. Если у вас держится температура выше 38 градусов более двух дней, несмотря на прием жаропонижающих средств, вызывайте скорую или обратитесь к лечащему врачу. Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боли в груди, уровень сатурации менее 94-95%, то немедленно свяжитесь с врачом. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, минздрав, коронавирус covid-19, советы врачей
Что делать, если заболел COVID-19?
14:42 27.01.2022 (обновлено: 15:09 27.01.2022)
Пандемия коронавируса продолжает пугать мир и сейчас важно не паниковать, а взять себя в руки и запомнить "золотые правила" борьбы с инфекцией
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Если вы заболели коронавирусом, то врачи советуют ни в коем случае не паниковать, а сразу изолироваться и следовать главным правилам при COVID-19.
Если результат теста на COVID-19 положительный, а характерных вирусу симптомов нет, то в этом случае лечение не требуется – просто оставайтесь дома. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки.
Если у вас появились симптомы коронавируса, ваши действия:
изолируйтесь от домочадцев;
звоните на горячую линию 112 или линию Минздрава 1550;
надевайте маску при выходе из комнаты;
проветривайте комнату (регулярно, раз в 3 часа);
измеряйте температуру 3 раза в сутки;
выпивайте не менее 2 литров жидкости в сутки;
измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом);
используйте противовирусные препараты.
При насморке или заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды. При боли в горле можно полоскать горло, применять таблетки для рассасывания, спреи.
При температуре 38 градусов и выше, принимайте жаропонижающие препараты. Вы можете также принимать витамины С и D, но только в соответствии с инструкциями к препаратам.
Важно помнить: не стоить самостоятельно принимать антибиотики. Если у вас держится температура выше 38 градусов более двух дней, несмотря на прием жаропонижающих средств, вызывайте скорую или обратитесь к лечащему врачу.
Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боли в груди, уровень сатурации менее 94-95%, то немедленно свяжитесь с врачом.
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