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Десятки грузовиков скопились на границе России с Грузией из-за непогоды
Десятки грузовиков скопились на границе России с Грузией из-за непогоды
Водителей обеспечивают питанием и теплом 13 развернутых постов, один из которых – мобильный 27.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. На таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии скопилось почти 100 грузовиков из-за сильного снегопада на территории Грузии, заявил представитель российских экстренных служб.Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин утром в среду.По его словам, водителей обеспечивают питанием и теплом 13 развернутых постов, один из которых – мобильный.Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек &gt;&gt;В настоящее время, согласно информации департамента автомобильных дорог Грузии, в результате проведения очистительных работ удалось восстановить движение легковых автомобилей. Однако, из-за гололеда на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепом
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россия, новости, грузия, ситуация на военно-грузинской дороге, погода, верхний ларс

Десятки грузовиков скопились на границе России с Грузией из-за непогоды

15:20 27.01.2022 (обновлено: 16:14 27.01.2022)
© photo: Roads Department of Georgia / FBГрузовые трейлеры едут зимой по заснеженной по Военно-Грузинской дороге
Грузовые трейлеры едут зимой по заснеженной по Военно-Грузинской дороге - Sputnik Грузия, 1920, 27.01.2022
© photo: Roads Department of Georgia / FB
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Водителей обеспечивают питанием и теплом 13 развернутых постов, один из которых – мобильный
ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. На таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии скопилось почти 100 грузовиков из-за сильного снегопада на территории Грузии, заявил представитель российских экстренных служб.
Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин утром в среду.

"В связи с рекомендациями пограничной службы Грузии ограничено движение большегрузных машин на участке автодороги А-161 Владикавказ - Верхний Ларс на выезд из России. На 06:00 мск четверга в Верхнем Ларсе находятся 95 фур", – сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, водителей обеспечивают питанием и теплом 13 развернутых постов, один из которых – мобильный.
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек >>
В настоящее время, согласно информации департамента автомобильных дорог Грузии, в результате проведения очистительных работ удалось восстановить движение легковых автомобилей. Однако, из-за гололеда на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепом
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