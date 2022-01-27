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Десятки грузовиков скопились на границе России с Грузией из-за непогоды
Десятки грузовиков скопились на границе России с Грузией из-за непогоды
Водителей обеспечивают питанием и теплом 13 развернутых постов, один из которых – мобильный 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. На таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии скопилось почти 100 грузовиков из-за сильного снегопада на территории Грузии, заявил представитель российских экстренных служб.Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин утром в среду.По его словам, водителей обеспечивают питанием и теплом 13 развернутых постов, один из которых – мобильный.Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек >>В настоящее время, согласно информации департамента автомобильных дорог Грузии, в результате проведения очистительных работ удалось восстановить движение легковых автомобилей. Однако, из-за гололеда на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепом
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Десятки грузовиков скопились на границе России с Грузией из-за непогоды
15:20 27.01.2022 (обновлено: 16:14 27.01.2022)
Водителей обеспечивают питанием и теплом 13 развернутых постов, один из которых – мобильный
ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. На таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии скопилось почти 100 грузовиков из-за сильного снегопада на территории Грузии, заявил представитель российских экстренных служб.
Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин утром в среду.
"В связи с рекомендациями пограничной службы Грузии ограничено движение большегрузных машин на участке автодороги А-161 Владикавказ - Верхний Ларс на выезд из России. На 06:00 мск четверга в Верхнем Ларсе находятся 95 фур", – сказал собеседник РИА Новости.
По его словам, водителей обеспечивают питанием и теплом 13 развернутых постов, один из которых – мобильный.
В настоящее время, согласно информации департамента автомобильных дорог Грузии, в результате проведения очистительных работ удалось восстановить движение легковых автомобилей. Однако, из-за гололеда на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепом