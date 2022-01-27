https://sputnik-georgia.ru/20220127/desyatki-gruzovikom-skopilis-na-granitse-rossii-s-gruziey-iz-za-nepogody-263928444.html

Десятки грузовиков скопились на границе России с Грузией из-за непогоды

Десятки грузовиков скопились на границе России с Грузией из-за непогоды

Водителей обеспечивают питанием и теплом 13 развернутых постов, один из которых – мобильный 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. На таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии скопилось почти 100 грузовиков из-за сильного снегопада на территории Грузии, заявил представитель российских экстренных служб.Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин утром в среду.По его словам, водителей обеспечивают питанием и теплом 13 развернутых постов, один из которых – мобильный.Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек >>В настоящее время, согласно информации департамента автомобильных дорог Грузии, в результате проведения очистительных работ удалось восстановить движение легковых автомобилей. Однако, из-за гололеда на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепом

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, грузия, ситуация на военно-грузинской дороге, погода, верхний ларс