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Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси останется за решеткой

Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси останется за решеткой

Тамлиани задержали на акции у здания Тбилисского городского суда 29 ноября, где проходил процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T18:44+0400

2022-01-27T18:44+0400

2022-01-27T18:45+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня 2019 года Бесик Тамлиани останется за решеткой, такое решение принял Тбилисский городской суд на очередном заседании в четверг.Тамлиани задержали на акции у здания Тбилисского городского суда 29 ноября, где проходил процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ему предъявлено обвинение по статье - "оказании сопротивления сотруднику полиции или иному представителю власти". Новое обвинение грозит Тамлиани лишением свободы сроком от двух до трех лет.Судья Давид Куртанидзе, принял сторону обвинения, которое утверждало, что есть риск совершения нового преступления подсудимым после выхода под залог.Это не первый случай, когда Тамлиани оказался за решеткой. В июле 2019 года его задержали вместе с Зурабом Будагашвили, Кахабером Купреишвилия и Цотне Соселия по обвинению в участии в беспорядках во время акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня 2019 года.Дело Саакашвили – ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась >>По данным следствия, Тамлиани участвовал "в групповом насилии", а именно "при помощи разных предметов задержанные нападали на полицейских и оказывали им сопротивление". Позднее Тамлиани был освобожден под залог в 4 тысячи лари (около 1,3 тысячи долларов).Предъявленные ему обвинения (участие в групповом насилии, повлекшее за собой погром, насилие, порчу и уничтожение чужой вещи; сопротивление представителям власти и нападение на них) предусматривает лишение свободы сроком от четырех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд