https://sputnik-georgia.ru/20220127/kapitan-sbornoy-gruzii-po-futbolu-zavershil-kareru-v-natsionalnoy-komande-263934969.html

Капитан сборной Грузии по футболу завершил карьеру в национальной команде

Капитан сборной Грузии по футболу завершил карьеру в национальной команде

Полузащитник провел в составе национальной команды 100 матчей, забил 10 голов и 61 раз был капитаном 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T18:26+0400

2022-01-27T18:26+0400

2022-01-27T18:26+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу Джаба Канкава объявил о завершении карьеры в национальной команде."Я горжусь тем, что выступал за сборную Грузии на протяжении 17 лет. Насколько хорошо это у меня получилось – не знаю, но я всегда делал все возможное, чтобы внести свою долю в успех команды. Я принял решение завершить карьеру в сборной Грузии. Я желаю удачи национальной команде и всей Грузии и верю в их успех в будущем", - написал Канкава на своей странице в Instagram.Поблагодарил Канкава действующего президента ФФГ Левана Кобиашвили и вице-президента организации Александра Иашвили. По его словам, их отношение сыграло большую роль в том, что в последнее время капитан продолжал выступать за главную сборную страны.35-летний Канкава выступал за сборную Грузии на протяжении 17 лет. Его дебют состоялся в 2004 году в матче против Албании (2:0). С тех пор полузащитник провел в составе национальной команды 100 матчей, забил 10 голов и 61 раз был капитаном.Канкава делит рекорд с Леваном Кобиашвили по количеству игр за сборную Грузии. Последний свой матч за национальную команду Канкава провел в сентябре прошлого года против Греции (0:2) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.Капитану сборной Грузии 34! Лучшие моменты из карьеры Джабы Канкава >>Что касается клубной карьеры, то Канкава продолжит выступление за "Слован" из Братиславы (Словакия), куда полузащитник перешел из французского "Валенсьена".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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