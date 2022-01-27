https://sputnik-georgia.ru/20220127/stadler-planiruet-postroit-v-gruzii-sborochnoe-predpriyatie-263931113.html
Stadler планирует построить в Грузии сборочное предприятие
Stadler планирует построить в Грузии сборочное предприятие
Сотрудничество с Stadler началось в 2016 году, когда Грузия закупила четыре двухэтажных поезда, которые курсируют по маршруту Тбилиси-Батуми 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T16:19+0400
2022-01-27T16:19+0400
2022-01-27T16:41+0400
экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
stadler rail ag
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Швейцарская компания Stadler Rail, которая занимается производством поездов, заинтересована в строительстве завода в Грузии, который будет обеспечивать производство и ремонт железнодорожных составов, сообщает пресс-служба Администрации правительства страны.Stadler Rail — крупнейшая швейцарская компания с 80-летним опытом производства различных типов пассажирских и грузовых поездов.С руководством компании уже провели встречу премьер-министр Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили.В ходе встречи Гарибашвили с владельцем и президентом Совета директоров Stadler Питером Шпулером было отмечено, что правительство сделает все возможное для поддержки этих инвестиций.Когда Stadler построит завод в Грузии - мэрия Тбилиси начала переговоры >>Кроме того, на встрече обсуждались благоприятная деловая среда в Грузии и проводимые и планируемые реформы в стране, а также соглашения о свободной торговле, в том числе с ЕС, Китаем и странами региона, которые открывают Грузии свободный доступ на многие основные рынки. При этом упоминалась роль Грузии как регионального транзитного хаба и перспективы развития в этом направлении.Ранее возможность создания сборочной линии поездов и необходимых запчастей, что внесет существенный вклад в модернизацию парка поездов, улучшение качества железнодорожных услуг, повышение квалификации специалистов и трудоустройство местных специалистов, Шпулер обсудил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.Глава государства приветствовала интерес опытной компании к Грузии и отметила, что необходимо приложить максимум усилий для привлечения большего количества иностранных инвестиций, в том числе с европейских рынков.Сотрудничество с компанией Stadler началось в июле 2016 года, когда Грузия закупила четыре двухэтажных поезда, которые курсируют по маршруту Тбилиси-Батуми."Грузия – лидер в регионе": эксперты подвели экономические итоги года >>Компания Stadler выразила заинтересованность в строительстве регионального завода в Грузии еще в 2018 году. Из Грузии компания планировала снабжать регион соответствующими высоким стандартам поездами. В то время рассматривались три возможных территории в окраинных районах Тбилиси для строительства завода.Компанию Stadler в 1942 году в швейцарском Цюрихе основал Эрнст Штадлер. С тех пор компания стремительно развивалась и росла. На сегодняшний день Stadler представлена в 11 европейских регионах, Африке, Австралии и США. Stadler специализируется на производстве пассажирских поездов и вагонов, и в ней трудоустроено более 7 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, stadler rail ag, саломе зурабишвили
Stadler планирует построить в Грузии сборочное предприятие
16:19 27.01.2022 (обновлено: 16:41 27.01.2022)
Сотрудничество с Stadler началось в 2016 году, когда Грузия закупила четыре двухэтажных поезда, которые курсируют по маршруту Тбилиси-Батуми
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Швейцарская компания Stadler Rail, которая занимается производством поездов, заинтересована в строительстве завода в Грузии, который будет обеспечивать производство и ремонт железнодорожных составов, сообщает пресс-служба Администрации правительства страны.
Stadler Rail — крупнейшая швейцарская компания с 80-летним опытом производства различных типов пассажирских и грузовых поездов.
С руководством компании уже провели встречу премьер-министр Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили.
В ходе встречи Гарибашвили с владельцем и президентом Совета директоров Stadler Питером Шпулером было отмечено, что правительство сделает все возможное для поддержки этих инвестиций.
Кроме того, на встрече обсуждались благоприятная деловая среда в Грузии и проводимые и планируемые реформы в стране, а также соглашения о свободной торговле, в том числе с ЕС, Китаем и странами региона, которые открывают Грузии свободный доступ на многие основные рынки. При этом упоминалась роль Грузии как регионального транзитного хаба и перспективы развития в этом направлении.
Ранее возможность создания сборочной линии поездов и необходимых запчастей, что внесет существенный вклад в модернизацию парка поездов, улучшение качества железнодорожных услуг, повышение квалификации специалистов и трудоустройство местных специалистов, Шпулер обсудил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Глава государства приветствовала интерес опытной компании к Грузии и отметила, что необходимо приложить максимум усилий для привлечения большего количества иностранных инвестиций, в том числе с европейских рынков.
Сотрудничество с компанией Stadler началось в июле 2016 года, когда Грузия закупила четыре двухэтажных поезда, которые курсируют по маршруту Тбилиси-Батуми.
Компания Stadler выразила заинтересованность в строительстве регионального завода в Грузии еще в 2018 году. Из Грузии компания планировала снабжать регион соответствующими высоким стандартам поездами. В то время рассматривались три возможных территории в окраинных районах Тбилиси для строительства завода.
Компанию Stadler в 1942 году в швейцарском Цюрихе основал Эрнст Штадлер. С тех пор компания стремительно развивалась и росла. На сегодняшний день Stadler представлена в 11 европейских регионах, Африке, Австралии и США. Stadler специализируется на производстве пассажирских поездов и вагонов, и в ней трудоустроено более 7 тысяч человек.
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