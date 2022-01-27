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В Грузии может начаться вакцинация детей старше 9 лет
В Грузии может начаться вакцинация детей старше 9 лет
Сейчас в Грузии вакцинироваться могут дети с 12 лет с разрешения родителей или опекунов 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T13:21+0400
2022-01-27T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что в Грузии может начаться вакцинация детей старше 9 лет.С 11 октября прошлого года года в Грузии начался процесс вакцинации против коронавируса детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer. Сейчас с разрешения родителей или опекунов могут вакцинироваться все дети с 12 лет.По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, активная работа над вопросом начнется после весны текущего года."Мы работаем над тем, чтобы рекомендованные для маленьких детей вакцины попали в страну. У Pfizer есть подобная вакцина. Думаю, что после весны начнется активная работа в этом направлении", – заявила Габуния.Как отметила замглавы Минздрава, вакцинация среди детей старше 12 лет проводится не так интенсивно, как этого хотелось бы."Обязательно должна открыться возможность, чтобы могли вакцинироваться дети любого возраста, как это рекомендует ВОЗ. Речь идет о детях с 5 лет, однако в некоторых странах говорят о более младшем возрасте. Естественно, для этого нужна интенсивная работа", – отметила Габуния.По данным на 27 января, в Грузии всего проведено 2 686 220 прививок. Одной дозой вакцинированы 1 327 689 человек (46,2% населения).В Грузии две полные дозы вакцины против коронавируса сделали 1 215 005 граждан – это 42,3% взрослого населения страны. Третью бустер-дозу сделали всего 141 319 человек.Среди детей в возрасте 12-15 лет одну дозу вакцины сделали 3 837 человек (2,16% населения), полностью вакцинированы – 2 686 (1,51%). Среди подростков 16-17 лет одной дозой вакцинированы 12 390 человек (15,28%), полностью вакцинированы 10 804 человека (13,32%).За 26 января в Грузии вакцину против коронавируса сделали 8 630 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

В Грузии может начаться вакцинация детей старше 9 лет

13:21 27.01.2022 (обновлено: 14:25 27.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 27.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Сейчас в Грузии вакцинироваться могут дети с 12 лет с разрешения родителей или опекунов
ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что в Грузии может начаться вакцинация детей старше 9 лет.
С 11 октября прошлого года года в Грузии начался процесс вакцинации против коронавируса детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer. Сейчас с разрешения родителей или опекунов могут вакцинироваться все дети с 12 лет.

"Китай является первой страной, которая очень понизила возрастной барьер и начинает вакцинацию с трехлетнего возраста. В Америке также снизился и начинается с 9-летнего возраста. У нас вакцинация допускается с 12 лет, однако рассматривается вопрос о понижении барьера до 9 лет", – заявил Церцвадзе.

По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, активная работа над вопросом начнется после весны текущего года.
"Мы работаем над тем, чтобы рекомендованные для маленьких детей вакцины попали в страну. У Pfizer есть подобная вакцина. Думаю, что после весны начнется активная работа в этом направлении", – заявила Габуния.
Как отметила замглавы Минздрава, вакцинация среди детей старше 12 лет проводится не так интенсивно, как этого хотелось бы.
"Обязательно должна открыться возможность, чтобы могли вакцинироваться дети любого возраста, как это рекомендует ВОЗ. Речь идет о детях с 5 лет, однако в некоторых странах говорят о более младшем возрасте. Естественно, для этого нужна интенсивная работа", – отметила Габуния.
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2022
Шестая волна
Темпы вакцинации в Грузии тревожно низкие
24 января, 07:01
По данным на 27 января, в Грузии всего проведено 2 686 220 прививок. Одной дозой вакцинированы 1 327 689 человек (46,2% населения).
В Грузии две полные дозы вакцины против коронавируса сделали 1 215 005 граждан – это 42,3% взрослого населения страны. Третью бустер-дозу сделали всего 141 319 человек.
Среди детей в возрасте 12-15 лет одну дозу вакцины сделали 3 837 человек (2,16% населения), полностью вакцинированы – 2 686 (1,51%). Среди подростков 16-17 лет одной дозой вакцинированы 12 390 человек (15,28%), полностью вакцинированы 10 804 человека (13,32%).
За 26 января в Грузии вакцину против коронавируса сделали 8 630 человек.
© photo: Sputnik / Konstantin IvanovКоронавирус в Грузии. Суточный прирост
Коронавирус в Грузии. Суточный прирост - Sputnik Грузия, 1920, 27.01.2022
Коронавирус в Грузии. Суточный прирост
© photo: Sputnik / Konstantin Ivanov
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