https://sputnik-georgia.ru/20220127/vratar-sbornoy-gruzii-po-futzalu-my-vykhodim-pobezhdat-i-nikogo-ne-boimsya-263921197.html

Вратарь сборной Грузии по футзалу: мы выходим побеждать и никого не боимся

Вратарь сборной Грузии по футзалу: мы выходим побеждать и никого не боимся

Мы бьемся от первой до последней минуты матча, заявил грузинский голкипер 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T12:32+0400

2022-01-27T12:32+0400

2022-01-27T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Вратарь и капитан сборной Грузии по футзалу Звиад Купатадзе прокомментировал победу своей команды над Боснией и Герцеговиной (2:1) и выход в 1/4 финала чемпионата Европы в Нидерландах.Сборная Грузии по футзалу вышла в ¼ финала чемпионата Европы>>"Мы выходим на паркет и бьемся от первой до последней минуты, именно за это нас и любят болельщики. Мы не боимся никого из соперников, особенно сейчас – после двух побед на турнире. Мы и дальше продолжим биться до самого конца", – приводит слова Купатадзе пресс-служба ФФГ.Также капитан сборной Грузии отметил, что тактика боснийцев не стала для грузинской команды сюрпризом.В двух встречах группы "D" сборная Грузии набрала шесть очков и единолично возглавляет квартет, так как Испания в своем матче не смогла обыграть Азербайджан, сыграв вничью 2:2.Таким образом, Грузия и Испания обеспечили себе участие в 1/4 финала чемпионата Европы. В очном противостоянии, которое состоится 29 января, соперники решат кто выйдет в плей-офф с первого места, а кто со второго.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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