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Бидзина Иванишвили отказался участвовать в инициативе президента Грузии
Бидзина Иванишвили отказался участвовать в инициативе президента Грузии
Иванишвили объявил о своем уходе из политики в начале 2020 года и ведет закрытый образ жизни 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T22:28+0400
2022-01-28T22:28+0400
2022-01-28T22:59+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили отказался принимать участие в диалоге по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили по достижению национального согласия, сказала глава государства на встрече с журналистами.В конце декабря Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. В рамках своей инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.При этом она отметила, что за последние полтора года у нее не было других контактов с основателем правящей партии, который объявил о своем уходе из политики в начале 2020 года и ведет закрытый образ жизни.Илия II поддержал инициативу президента Грузии >>Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, многие оппозиционные депутаты бойкотируют работу парламента и систематически проводит акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, бидзина иванишвили, грузинская мечта, саломе зурабишвили
Бидзина Иванишвили отказался участвовать в инициативе президента Грузии
22:28 28.01.2022 (обновлено: 22:59 28.01.2022)
Иванишвили объявил о своем уходе из политики в начале 2020 года и ведет закрытый образ жизни
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили отказался принимать участие в диалоге по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили по достижению национального согласия, сказала глава государства на встрече с журналистами.
В конце декабря Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. В рамках своей инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.
"У меня было желание объяснить ему процесс национального согласия, я предложила и получила от него ответ: "Я больше не в политике". Я даже не сказала заранее, что разговор будет об этом, но он все равно не состоялся", - сказала Зурабишвили.
При этом она отметила, что за последние полтора года у нее не было других контактов с основателем правящей партии, который объявил о своем уходе из политики в начале 2020 года и ведет закрытый образ жизни.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, многие оппозиционные депутаты бойкотируют работу парламента и систематически проводит акции протеста.
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