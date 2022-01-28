https://sputnik-georgia.ru/20220128/bidzina-ivanishvili-otkazalsya-uchastvovat-v-initsiative-prezidenta-gruzii-263971574.html

Бидзина Иванишвили отказался участвовать в инициативе президента Грузии

Бидзина Иванишвили отказался участвовать в инициативе президента Грузии

Иванишвили объявил о своем уходе из политики в начале 2020 года и ведет закрытый образ жизни 28.01.2022, Sputnik Грузия

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили отказался принимать участие в диалоге по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили по достижению национального согласия, сказала глава государства на встрече с журналистами.В конце декабря Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. В рамках своей инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.При этом она отметила, что за последние полтора года у нее не было других контактов с основателем правящей партии, который объявил о своем уходе из политики в начале 2020 года и ведет закрытый образ жизни.Илия II поддержал инициативу президента Грузии >>Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, многие оппозиционные депутаты бойкотируют работу парламента и систематически проводит акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, бидзина иванишвили, грузинская мечта, саломе зурабишвили