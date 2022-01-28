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Число переходящих на онлайн обучение учеников бьет рекорды
Число переходящих на онлайн обучение учеников бьет рекорды
Минобразования дает родителям возможность выбирать форму обучения и, при желании, перейти на дистанционный режим 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T07:01+0400
2022-01-28T07:01+0400
общество
новости
грузия
министерство образования и науки грузии
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Родители учеников грузинских школ поставили очередной рекорд по числу заявок на переход на онлайн-обучение, сообщает министерство образования Грузии.По данным ведомства, за неделю заявку о переходе на форму онлайн-обучения заполнили родители 38 тысяч учеников.При этом, в Минобразовании отмечают, что пока неизвестно, сколько классов в Грузии переведено на этой неделе на онлайн-обучение из-за коронавируса. Эти данные будут озвучены в конце недели.Завершит ли "омикрон" пандемию? Ответ эпидемиолога &gt;&gt;Учебный процесс в грузинских школах стартовал 17 января после зимних каникул. Во втором семестре Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.Всего в Грузии 2 308 школ. К началу 2020/2021 учебного года, который исчисляется с сентября по июнь, в школах Грузии было 62 699 учителей, учеников – 624,5 тысячи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, министерство образования и науки грузии, коронавирус covid-19

Число переходящих на онлайн обучение учеников бьет рекорды

07:01 28.01.2022
© Sputnik / STRINGERУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / STRINGER
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Минобразования дает родителям возможность выбирать форму обучения и, при желании, перейти на дистанционный режим
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Родители учеников грузинских школ поставили очередной рекорд по числу заявок на переход на онлайн-обучение, сообщает министерство образования Грузии.
По данным ведомства, за неделю заявку о переходе на форму онлайн-обучения заполнили родители 38 тысяч учеников.
При этом, в Минобразовании отмечают, что пока неизвестно, сколько классов в Грузии переведено на этой неделе на онлайн-обучение из-за коронавируса. Эти данные будут озвучены в конце недели.
Завершит ли "омикрон" пандемию? Ответ эпидемиолога >>
Учебный процесс в грузинских школах стартовал 17 января после зимних каникул. Во втором семестре Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.
Всего в Грузии 2 308 школ. К началу 2020/2021 учебного года, который исчисляется с сентября по июнь, в школах Грузии было 62 699 учителей, учеников – 624,5 тысячи.
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