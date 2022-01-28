https://sputnik-georgia.ru/20220128/gruzinskie-dzyudoisty-neudachno-startovali-na-gran-pri-portugalii-263969813.html

Грузинские дзюдоисты неудачно стартовали на Гран-при Португалии

Грузинские дзюдоисты неудачно стартовали на Гран-при Португалии

Зиракашвили дошел до второго круга, а Капанадзе сошел с дистанции после первой же схватки 28.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Грузинские дзюдоисты не смогли включиться в борьбу за медали на стартовавшем в Алмаде Гран-при Португалии.В первый день турнира на ковер вышли два представителя Грузии – Тенго Зиракашвили и Саба Капанадзе, оба выступающие в весовой категории до 66 кг. Зиракашвили дошел до второго круга, где проиграл Ан Баулу из Южной Корее, а Капанадзе сошел с дистанции после первой же схватки, уступив Эдмилсону Педро из Анголы.Во второй день Гран-при Португалии сборную Грузии представят три спортсмена. Георгий Терашвили выступит в категории до 73 кг, а Георгий Шеразадишвили и Дмитрий Гочиладзе в категории до 81 кг.В Гран-при Португалии, которое продлится до 30 января, принимают участие 300 дзюдоистов (179 мужчин и 121 женщин) из 41 страны мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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