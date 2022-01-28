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Грузинский футболист перешел из бельгийского "Гента" в немецкий "Гамбург"
Грузинский футболист перешел из бельгийского "Гента" в немецкий "Гамбург"
Чакветадзе является автором первого гола в истории Лиги наций УЕФА., который он забил в матче против сборной Казахстана 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Чакветадзе перешел из бельгийского "Гента" в "Гамбург", говорится в сообщении немецкого клуба.В "Гамбурге", который выступает во второй Бундеслиге, грузинский футболист будет играть на правах аренды до 30 июня текущего года.Высказался по поводу своего перехода в немецкий клуб и сам Чакветадзе: "Я рад, что переход в "Гамбург" удался. Руководство клуба сделало все возможное, чтобы я почувствовал себя здесь комфортно. Надеюсь, что смогу быстро освоится в новой обстановке, познакомиться с партнерами по команде, чтобы помочь клубу на поле".Ожидается, что дебют Чакветадзе за "Гамбург" состоится в ближайшие дни в товарищеской игре "динозавров" против датского "Мидтьюллана".Что касается выступления "Гамбурга" во второй Бундеслиге, то после XX туров команда набрала 34 очка и располагается на пятом месте в турнирной таблице.Георгий Чакветадзе снова не поможет сборной Грузии по футболу >>Чакветадзе выступал за "Гент" с лета 2017 года. В составе бельгийского клуба 22-летний полузащитник провел 81 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 19 результативных передач. В 24 матчах текущего розыгрыша чемпионата Бельгии, из-за последствий травмы, Чакветадзе вышел на поле всего восемь раз.Чакветадзе является автором первого гола в истории Лиги наций УЕФА. Полузащитник открыл счет в матче против сборной Казахстана, в котором Грузия победила 2:0.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Грузинский футболист перешел из бельгийского "Гента" в немецкий "Гамбург"
Чакветадзе является автором первого гола в истории Лиги наций УЕФА., который он забил в матче против сборной Казахстана
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik.
Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Чакветадзе перешел из бельгийского "Гента" в "Гамбург", говорится в сообщении
немецкого клуба.
В "Гамбурге", который выступает во второй Бундеслиге, грузинский футболист будет играть на правах аренды до 30 июня текущего года.
"Георгий – гибкий атакующий игрок, технически сильный и опасный у ворот соперников. Мы наблюдали за его прогрессом. С его приобретением мы расширяем наши атакующие возможности", - прокомментировал переход Чакветадзе спортивный директор "Гамбурга" Михаэль Мутцель.
Высказался по поводу своего перехода в немецкий клуб и сам Чакветадзе: "Я рад, что переход в "Гамбург" удался. Руководство клуба сделало все возможное, чтобы я почувствовал себя здесь комфортно. Надеюсь, что смогу быстро освоится в новой обстановке, познакомиться с партнерами по команде, чтобы помочь клубу на поле".
Ожидается, что дебют Чакветадзе за "Гамбург" состоится в ближайшие дни в товарищеской игре "динозавров" против датского "Мидтьюллана".
Что касается выступления "Гамбурга" во второй Бундеслиге, то после XX туров команда набрала 34 очка и располагается на пятом месте в турнирной таблице.
Чакветадзе выступал за "Гент" с лета 2017 года. В составе бельгийского клуба 22-летний полузащитник провел 81 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 19 результативных передач. В 24 матчах текущего розыгрыша чемпионата Бельгии, из-за последствий травмы, Чакветадзе вышел на поле всего восемь раз.
Чакветадзе является автором первого гола в истории Лиги наций УЕФА. Полузащитник открыл счет в матче против сборной Казахстана, в котором Грузия победила 2:0.
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