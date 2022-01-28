https://sputnik-georgia.ru/20220128/gruzinskiy-futbolist-pereshel-iz-belgiyskogo-genta-v-nemetskiy-gamburg-263942513.html

Грузинский футболист перешел из бельгийского "Гента" в немецкий "Гамбург"

Грузинский футболист перешел из бельгийского "Гента" в немецкий "Гамбург"

Чакветадзе является автором первого гола в истории Лиги наций УЕФА., который он забил в матче против сборной Казахстана 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T07:32+0400

2022-01-28T07:32+0400

2022-01-28T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Чакветадзе перешел из бельгийского "Гента" в "Гамбург", говорится в сообщении немецкого клуба.В "Гамбурге", который выступает во второй Бундеслиге, грузинский футболист будет играть на правах аренды до 30 июня текущего года.Высказался по поводу своего перехода в немецкий клуб и сам Чакветадзе: "Я рад, что переход в "Гамбург" удался. Руководство клуба сделало все возможное, чтобы я почувствовал себя здесь комфортно. Надеюсь, что смогу быстро освоится в новой обстановке, познакомиться с партнерами по команде, чтобы помочь клубу на поле".Ожидается, что дебют Чакветадзе за "Гамбург" состоится в ближайшие дни в товарищеской игре "динозавров" против датского "Мидтьюллана".Что касается выступления "Гамбурга" во второй Бундеслиге, то после XX туров команда набрала 34 очка и располагается на пятом месте в турнирной таблице.Георгий Чакветадзе снова не поможет сборной Грузии по футболу >>Чакветадзе выступал за "Гент" с лета 2017 года. В составе бельгийского клуба 22-летний полузащитник провел 81 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 19 результативных передач. В 24 матчах текущего розыгрыша чемпионата Бельгии, из-за последствий травмы, Чакветадзе вышел на поле всего восемь раз.Чакветадзе является автором первого гола в истории Лиги наций УЕФА. Полузащитник открыл счет в матче против сборной Казахстана, в котором Грузия победила 2:0.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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